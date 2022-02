L’attività fisica è uno dei fattori che contribuiscono a mantenerci in salute. Il movimento ci tiene giovani, sia fisicamente che mentalmente, grazie alla produzione di endorfine, sostanze prodotte dal cervello che trasmettono la sensazione del benessere.

Per stare bene, quindi, non occorrono ore e ore di palestra, di pesi, di fatiche, col rischio anche di farsi male e di stancarsi. Una camminata potrebbe fare al caso nostro. Magari meglio se a passo svelto, soprattutto se si vuole bruciare più calorie per perdere qualche chiletto e ridisegnare la nostra linea. La parola d’ordine è movimento, in qualsiasi momento della giornata. Anche se, in realtà, per avere più benefici, si dovrebbe organizzare l’uscita di mattina.

L’attività fisica di mattina nel pieno delle nostre energie.

La mattina è il momento della giornata in cui siamo più risposati. Anche se non dobbiamo essere performanti come in una gara, anche la mente deve essere predisposta. Quindi, di certo siamo più energici. Soprattutto se l’obiettivo è quello di dimagrire, la mattina dovrebbe essere il momento più efficace. Diciamo che la camminata mattutina rappresenta un ottimo punto di partenza della giornata. Infatti l’aumento del battito cardiaco e della pressione del sangue e quindi dell’ossigenazione dei tessuti ci aiuterebbe ad affrontare la restante parte della giornata con più sprint.

Non tutti, però, hanno la fortuna di avere il tempo per uscire a camminare di mattina.

Camminare correttamente la mattina o la sera tutti i giorni almeno un’ora e per almeno 5 chilometri fa dimagrire e apporta benefici ai muscoli

La sera, sarebbe un’alternativa, ma sarebbe meglio a stomaco vuoto. Fare movimento a orari tardi, sul finire della giornata, però, potrebbe creare difficoltà a prendere sonno. Certo, se non si hanno problemi di questo genere, allora via libera, anche sotto il cielo stellato. Tutto sommato è possibile camminare correttamente la mattina o la sera, ma anche il pomeriggio.

Con questo smartworking, anche il pomeriggio potrebbe ispirarci per fare una passeggiata, soprattutto se dopo il pranzo, la sensazione di gonfiore vi crea disagi. Magari prima della merenda, in questo caso sarebbe ottimale per rilassarsi e prepararsi alla sera, ad una buona cena e ad un ottimo riposo conciliante. Approfittando, magari, anche di una giornata di sole per fare il pieno di energia e di luce. Tutti fattori che stimolano la sintesi di Vitamina D.