Nell’articolo di oggi offriremo una serie di interessanti consigli per il verde casalingo. Al cambio del mese, è importante dedicarsi in modo particolare alle camelie, alle plumbago e, in generale, alle piante di appartamento.

Per iniziare, ecco alcuni consigli generali. La passiflora cresce bene nei climi caldi: se si abita al Nord, è meglio coltivarla in vaso, così d’inverno la si potrà riparare. Le orchidee amano le esposizioni luminose ma non il sole diretto: in casa, l’ideale è tenerle vicino a una finestra esposta a Sud ma schermata da una tenda chiara.

Cura e attenzione sono precauzioni necessarie, per camelie, plumbago e piante da appartamento, ecco le cose da fare assolutamente in questo periodo. Avremo delle piante splendide con questi piccoli accorgimenti.

Le camelie

È il momento per ricavare dalla camelia che già si ha in casa qualche piantina identica. Prelevare dall’estremità dei rami giovani alcuni rametti lunghi circa dieci centimetri. Eliminare tutte le foglie tranne le due apicali e tagliare obliquamente l’estremità alla base. Riempire alcuni vasetti con torba e sabbia in parti uguali, interrare le talee per un terzo della lunghezza e bagnare bene.

Incappucciare i vasi con un sacchetto di plastica trasparente: servirà per creare un ambiente umido. Questi dovremo poi metterli in un angolo riparato del terrazzo. Dopo un mese circa aprire il sacchetto e, dopo una settimana, toglierlo completamente. Le nuove piantine vanno messe nel vaso definitivo in primavera.

Plumbago. Il suggerimento per il periodo è quello di iniziare a diradare le innaffiature della plumbago, con la raccomandazione di assicurarsi che tra una bagnatura e l’altra il terriccio sia asciutto. Eliminare i fiori via via che appassiscono, come pure i rami secchi. Quando la pianta sarà completamente sfiorita, il suggerimento è di accorciare i rami di un terzo della loro lunghezza: in questo modo la si preparerà a sopportare meglio i rigori dell’inverno.

Piante da appartamento. Prima che la temperatura notturna si abbassi troppo, è meglio riportare in casa le piante da appartamento che nei mesi scorsi erano state trasferite all’aperto. È importante procedere per gradi: prima conviene raggrupparle vicino al muro esterno. Poi, dopo qualche giorno, dovremo spostarle all’interno, vicino a una finestra che è meglio lasciare aperta di notte. Dopo una settimana, infine, dovremo collocarle nel posto definitivo, lasciandole vicine.

