Il Superbonus 110% permette di effettuare lavori di efficientamento energetico per la casa a costo zero. È possibile ottenere lo sconto immediato in fattura dall’impresa che esegue i lavori o la cessione dei crediti a terzi. Ma è una misura burocratica che non prevede tutti gli interventi. Ci arrivano molte richieste dai lettori, la domanda più frequente riguarda se con il cambio degli infissi in casa è possibile sfruttare il Superbonus 110%. Per rispondere a questa domanda rispolveriamo la normativa attualmente in vigore con i vari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Interventi previsti nel Decreto Legge n. 34/2020

Il Decreto Legge n. 34/2020 ha previsto che possono fruire del Superbonus 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (salvo eventuale proroga), coloro che eseguono interventi realizzati su:

a) edifici residenziali in condominio in riferimento alle parti comuni (trainanti e trainati);

b) su edifici residenziali unifamiliari comprese le pertinenze (trainanti e trainati);

c) su immobili residenziali con uno o più accessi autonomi indipendente e relative pertinenze (trainanti e trainati);

d) su singole unità immobiliari residenziali comprese le pertinenze facenti parte di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse gli immobili con le seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.

Per edifici unifamiliari la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E specifica che si intende di unità immobiliari di proprietà esclusiva. L’immobile deve disporre di accesso autonomo e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Gli interventi principali sono:

a) isolamento termico per superficie opache, orizzontali e verticali o inclinate che interessano la superficie lorda dell’involucro dell’edificio del 25% (cappotto termico);

b) interventi su parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione o pompa di calore. Gli impianti sono finalizzati al risparmio energetico del condominio e su edifici unifamiliari e su edifici plurifamiliari;

c) interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (Decreto Legge n. 63/2013)

La circolare chiarisce che gli interventi secondari (ad esempio la sostituzione degli infissi e schermature solari), possono fruire della detrazione, lo sconto o la cessione al 110%, solo se effettuati contemporaneamente agli interventi principali.

Cambio degli infissi in casa è possibile sfruttare il Superbonus 110%?

Prima di iniziare gli interventi, vista la complessità della misura, si consiglia di effettuare uno studio di fattibilità. Questo, per evitare sanzioni pesanti per omissioni o errori nella procedura.

Quindi, alla domanda se con il cambio degli infissi in casa è possibile sfruttare il Superbonus 110%? La risposta è positiva ma alle condizioni sopra riportate.

Un’altra domanda riguarda se in fase di realizzazione del cappotto e la sostituzione dei serramenti si decide di modificare gli interventi in corso, come si procede con il calcolo del Superbonus? Bisogna verificare lo studio di fattibilità iniziale e capire se l’intervento rientri nel tetto di spesa.

Inoltre, la modifica di un intervento comporta anche delle modifiche alle autorizzazioni amministrative; anche in questo caso è bene fare molta attenzione.

Le autorizzazioni amministrative devono essere conformi ai lavori effettivamente eseguiti. È possibile comunque apportare delle modifiche durante i lavori. Consigliamo sempre di rivolgersi ad un gruppo di esperti che dovranno asseverare gli interventi effettuati.