La vigilia di Natale è ormai trascorsa, ma i pranzi e le cene non sono ancora terminati. Infatti rimane ancora da organizzare il menù per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Se stiamo pensando a qualcosa di originale invece dei classici spaghetti con le vongole, allora basterà fare un salto nella tradizione.

Cambieremo il volto degli spaghetti con le vongole grazie a questo ingrediente semplice e d’effetto per il cenone di Capodanno. In particolare uniremo alle vongole un legume dall’incredibile sapore e cremosità, i fagioli cannellini. Alcuni potrebbero storcere il naso per l’abbinamento insolito, ma il risultato lascerà tutti estasiati e pronti a fare il bis. Esattamente come potrebbe accadere per un altro abbinamento di mare e monti, perfetto per un antipasto davvero gustoso. A tal proposito, sembra impossibile ma ecco svelato perché tanti stanno mettendo il formaggio sulle cozze.

Ingredienti

Per la preparazione del nostro piatto avremo bisogno di:

1,5 Kg di vongole fresche;

1 barattolo di fagioli cannellini già lessati;

300 gr di spaghetti;

1 aglio;

prezzemolo tritato;

olio evo;

sale e pepe q.b.

Per prima cosa sciacquare le vongole sotto l’acqua corrente e avvolgerle in un panno bagnato. Poi, le mettiamo a testa in giù in frigo, fino al momento della cottura. Altrimenti, si possono mettere in un recipiente con abbondante acqua con un cucchiaio e mezzo di sale per ogni litro d’acqua.

Pertanto una volta spurgate le vongole, in un tegame abbastanza ampio, versiamo un filo d’olio e un aglio. Appena l’aglio comincerà a friggere aggiungiamo le vongole scolate, sale e pepe q.b, due o tre bicchieri d’acqua e copriamo con un coperchio. Dopo qualche minuto, appena le vongole saranno schiuse, le preleviamo dalla pentola con la schiumarola e le mettiamo in un’ampia ciotola. Appena saranno tiepide, le priviamo del guscio e le mettiamo da parte.

A questo punto filtriamo il liquido di cottura delle vongole e lo versiamo in un recipiente.

Poi in una pentola ampia aggiungiamo un filo d’olio, uno spicchio d’aglio, prezzemolo e pepe. Appena l’olio comincerà a sfrigolare, versiamo i fagioli lessi, dopo averli sciacquati sotto l’acqua corrente, e il liquido delle vongole. Lasciamo cuocere per una decina di minuti. Appena ristretto il tutto aggiungiamo le vongole.

Nel frattempo in un’altra pentola, mettiamo a bollire l’acqua e spezziamo gli spaghetti. Appena giunta a bollore, versiamo un pugno di sale e gli spaghetti spezzati. Facciamo cuocere la pasta 2/3 minuti in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e la scoliamo. Senza dimenticare di mettere da parte un po’ d’acqua di cottura.

A questo punto versiamo la pasta nel tegame delle vongole e fagioli, aggiungiamo un po’ di olio e pepe e mescoliamo fino ad amalgamare il tutto. Se si inizia ad asciugare, versare un po’ di acqua di cottura. Facciamo riposare per una decina di minuti e impiattiamo.

Per chi vuole rimanere sul classico ecco i segreti del marinaio che pochi conoscono per eseguire uno spaghetto alle vongole perfetto.

