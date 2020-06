Cambierà il modo di telefonare. “Ok Google, chiama…” cosa ci aspetta per il futuro.

Sta facendo discutere l’iniziativa avveniristica tra Tim e Google (NASDAQ:GOOG). Per gli abbonati del gestore di telefonia mobile e fissa parte un nuovo servizio frutto di una intesa tra il colosso del web. Cambierà il modo di telefonare: “Ok Google, chiama…” e partirà in automatico la chiamata con il comando vocale verso il contatto presente in rubrica. L’iniziativa prende il nome di “Tim Voce Smart con Google”.

Come funziona

Tim ha messo in cantiere questa funzione da un po’ di tempo. Fare chiamate da mobile con comando vocale dai dispositivi per la smart home di Google verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile con il nuovo servizio è realtà. E’ l’integrazione del servizio voce mobile e della rete fissa con l’intelligenza dei dispositivi Google Nest. Si fa sempre più stretta la collaborazione tra la prima telco in Europa Tim e Google, che non ha al pari ulteriori necessità di presentazioni.

I costi

Cambierà il modo di telefonare. Questo servizio riservato per i clienti Tim è solo un primo passo. Cosa ci aspetta per il futuro non è dato sapere ma questo processo accelera ulteriormente il percorso di convergenza tra soluzioni core e innovative, con particolare riferimento a quelle smart per la casa.

Chi può sfruttare il servizio

I clienti Tim consumer con linea fissa e un’offerta mobile prepagata già attiva potranno usare gratuitamente il servizio dopo averlo configurato dalla app Google Home e associato al numero del proprio smartphone. Quanti saranno incuriositi da utilizzare questo servizio? Tim in prospettiva si sta giocando tutto affinché il servizio divenga una pratica quotidiana dei suoi abbonati.

La marcia in più

Fare chiamate in piena libertà sfruttando la voce per gestire la propria rubrica dello smartphone. Ma non è tutto: funziona anche con il cellulare spento, dove non c’è copertura della rete mobile e con la batteria scarica. Non saremo più soli in caso di necessità. Semplice anche il metodo per chiamare: “Ok Google, chiama…” unito al nome del contatto in rubrica o il suo numero di telefono. Per terminare la comunicazione basta dire “Ok Google, termina chiamata”. Per non parlare poi della funzionalità vocale di chiamare telefonicamente direttamente le attività commerciali presenti nel database Google.