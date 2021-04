Un antico proverbio latino recita: “Homo faber fortunae suae“. Tradotto significa l’uomo è fabbro, ovvero artefice, della propria fortuna. Molti però non sono consapevoli di questa verità e spesso rimangono vittime di sé stessi per lunghi periodi di tempo.

Pensano, infatti, di non riuscire a portare termine i propri doveri e in sintesi di non essere capaci di dare una svolta decisiva alla propria esistenza. Per questo, oggi, veniamo in soccorso con un metodo che può rivelarsi decisamente innovativo. Ebbene, cambiare vita, e acquisire uno stile vincente e fortunato, è facile se si applica questa regola semplice ma rivoluzionaria. Scopriamo insieme come fare.

La regola del 21/90

Il vero problema di chi cerca di mutare le proprie inclinazioni è la mancanza di costanza. Infatti proprio questa caratteristica può portare un individuo a un continuo stato di ristagno pratico, emotivo e psicologico.

Ma come si può fare per cambiare lo stato delle cose? La risposta è elementare. Non demordere e monitorare i propri progressi, anche quelli millimetrici.

Come applicarla

Bisogna cominciare a cambiare dei piccoli gesti. Ad esempio, mettiamoci in mente di andare a camminare per almeno dieci minuti al giorno. Non partiamo subito con grandi obiettivi come correre una maratona. Prendiamo nota ogni giorno di quello che abbiamo fatto.

Se riusciremo a portare avanti per 21 giorni questo piccolo compito vorrà dire che abbiamo costruito una piccola abitudine. Se continuiamo fino ad arrivare ai 90 oramai sarà diventato uno stile di vita e non avremo più difficoltà a metterlo in atto.

Una volta ultimato questo step potremo gradualmente pensare di prendere in considerazione cambiamenti più grossi.

Oggi abbiamo spiegato come cambiare vita e acquisire uno stile vincente e fortunato è facile se si applica questa regola semplice ma rivoluzionaria. Se si è invece si è interessati alla superstizione e alle pratiche esoteriche consigliamo di leggere questo articolo: “Attrarre denaro e fortuna economica con i petali di questo fiore splendido quanto comune”.