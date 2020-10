Bastano un pannello solare, una radio e una lampada a led per aprire un nuovo orizzonte nella vita di centinaia di persone. È quello che sta succedendo con la tecnologia energetica del sistema solare off-grid. Questo economico sistema di illuminazione sta dando nuove opportunità a popolazioni di paesi dove la luce elettrica non è un servizio scontato. Specialmente in zone rurali di alcuni paesi dell’Africa Subsahariana e del Centro, l’illuminazione è ancora legata all’uso delle lampade alla paraffina. La paraffina si è dimostrata estremamente tossica per l’uomo se esposto per lungo tempo. Il sistema solare off-grid ha dato una possibilità concreta di cambiamento.

Ma vediamo come è stato possibile per queste persone cambiare la propria vita investendo nell’energia solare off-grid

Cambiare la propria vita investendo nell’energia solare off-grid. L’energia e il continente africano

Non siamo abituati a riflettere cu ciò che accade lontano dalle strade che percorriamo ogni giorno. Non immaginiamo nemmeno per un istante che tutto ciò che per noi è scontato, non lo è per altri. Nascere e vivere in determinate zone del mondo, oggi, è ancora un privilegio. E se in Europa si parla tanto di energia rinnovabile e taglio dei costi, in Africa le rinnovabili fanno fatica ad attecchire.

Molte famiglie spendono danaro per cherosene e olio di paraffina per poter illuminare le loro case. Ciò consente ai loro figli di studiare con grandi sacrifici. Il rapporto della Res4Africa Foundation con Enel Green Power afferma che in Africa è prodotta solo il 2% dell’energia pulita. La domanda di energia è ancora bassissima, sebbene l’Africa sia, non solo uno dei continenti più popolati, anche quello con massicce risorse solari. Fino ad oggi l’impiego di energia rinnovabile nel continente africano si è rivolto esclusivamente all’istallazione di impianti fotovoltaici. L’impiego corrisponderebbe a meno dell’1% del totale globale.

Come funziona il sistema solare off-grid e perché può fare la differenza

Investire nel solare off-grid potrebbe fare la differenza non solo per i privati cittadini, ma anche per gli investitori. Nelle aree dove la luce elettrica non esiste ancora per la mancanza di infrastrutture, sono stati messi in vendita pacchetti pay-as-you-go.

In poche parole, l’offerta permette di avere la luce immediatamente con un semplice kit. Alcune aziende offrono un kit contenente un pannello solare, una radio, 4 lampade al led, una tv e una torcia. Inutile dire che è andato a ruba con quasi 5 milioni di sistemi solari domestici venduti.

Basta pagare una piccola quota d’istallazione del sistema per avere 8 ore di luce ed energia al giorno. Il costo di questi pacchetti è molto inferiore rispetto all’acquisto di cherosene o per la ricarica del cellulare. In poco più di un anno, il pagamento delle ricariche consente ai consumatori di acquistare il sistema e di acquistarlo definitivamente.