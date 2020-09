Cambiare conto corrente o tenerlo? Dritte per azzerare i costi

Cambiare conto corrente è in genere la scelta che si fa quando i costi annui tendono a lievitare. Ma in realtà spesso non c’è bisogno di cambiare banca se si adottano dei comportamenti virtuosi.

Risparmiare sul conto corrente senza cambiare banca, i consigli utili

Vediamo allora, senza dover necessariamente cambiare conto corrente, come si fa a risparmiare e ad abbattere i costi fino ad azzerarli.

La prima cosa da evitare è quella di andare in rosso sul conto corrente. E questo perché la maggioranza delle banche italiane sullo scoperto fa pagare sempre delle commissioni salate.

A seguire per tenere bassi i costi del conto corrente, senza cambiare banca, occorre evitare le operazioni in filiale. L’operatività online sul conto è infatti prevalentemente a costo zero. Mentre spesso basta fare un solo bonifico a sportello per vedersi caricati 4-5 euro di commissioni.

Azzerare i costi senza cambiare conto corrente, attenzione ai prelievi ed all’estratto conto

Le altre due dritte per azzerare i costi sul conto corrente riguardano l’estratto conto ed i prelievi all’ATM Bancomat. Nel dettaglio, l’estratto conto online è sempre gratis mentre quasi sempre per l’invio cartaceo la banca applica come minimo le spese di produzione e di invio del cartaceo.

Per quel che riguarda invece i prelievi di denaro contante, questi vanno fatti sempre presso gli ATM della stessa banca. Altrimenti quasi sempre sui prelievi cash da altri istituti di credito si dovrà pagare una commissione interbancario.

Da non sottovalutare infine, per abbattere i costi di un conto corrente bancario o postale, è la carta di credito. Spesso sulla carta di credito non solo si paga una quota annuale associativa, ma vengono pure addebitati i costi di emissione e di rinnovo. Nel caso in cui questi costi siano troppo alti si può optare, in alternativa, per una carta ricaricabile con Iban.