Cambiano i presidenti ma la forza dell’euro nei confronti del dollaro rimane alterata e con movimenti da manuale si muove verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Tutto ciò accade nonostante la BCE stia facendo di tutto per far indebolire l’euro. Ai livelli attuali, infatti, le esportazioni non sono favorite e per le aziende dell’indice DAX tedesco che realizzano il 70% delle loro vendite fuori dall’Europa e come remare contro corrente.

A margine della riunione della BCE, Lagarde ha ribadito che tutti gli strumenti potrebbero essere utilizzati per assicurare che l’inflazione si muova verso l’obiettivo del 2%. Queste parole sono state interpretate da alcuni come un avvertimento che, qualora la corsa dell’euro non si dovesse fermare, i tassi di interesse potrebbero essere tagliati, anche dai livelli attuali che sono allo -0,5%.

Cosa fare allora?

Cambiano i presidenti ma la forza dell’euro nei confronti del dollaro rimane alterata: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il 22 gennaio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,2171 in rialzo dello 0,05% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,79%.

Time frame giornaliero

Il movimento del cross valutario è stato da manuale. La proiezione ribassista (linea continua) ha toccato il II obiettivo di prezzo e le quotazioni sono schizzate al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Quello più vicino passa per area 1,2272, mentre i successivi si trovano in area 1,249 e 1,2712.

Un’inversione di tendenza ribassista si avrebbe nel caso di chiusura giornaliere inferiori a 1,2137.

Scenario di medio/lungo periodo

Il livello in area 1,2 di cui abbiamo parlato ampiamente settimana scorsa (clicca qui per leggere l’articolo) ha retto alle pressioni ribassiste e ha fatto ripartire al rialzo le quotazioni. Gli obiettivi sono quelli indicati in figura e vedono il rialzo in corso diretto verso area 1,28, a seguire gli altri obiettivi.

Unica nota stonata è il segnale ribassista in corso dello Swing Indicator. Qualora dovessimo assistere a un segnale rialzista di questo indicatore, allora una forte accelerazione al rialzo sarebbe possibile.