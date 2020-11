Friabili, appetitosi e tipici della tradizione, i calzoni prosciutto e mozzarella sono una garanzia in cucina. Difficile resistere alla tentazione di addentarne uno. Un classico che, generalmente, è con la frittura che esalta tutto il suo gusto. Tuttavia, sono moltissimi gli amanti della versione cotta al forno, meno oleata e quindi più sana. Di seguito, la ricetta per chi vuole mettersi in gioco e preparare un piatto sfizioso in 30 minuti. Ecco, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 8 -10 porzioni

500 g di farina tipo 00;

50 g di zucchero;

10 gr di sale;

50 g di strutto, oppure 4 cucchiai di olio d’oliva;

1 bustina di lievito di birra secco;

250 ml di acqua fredda;

200 ml di salsa di pomodoro;

100 g di prosciutto cotto;

2 mozzarelle, oppure una provola grande;

1 uovo.

Calzoni al forno prosciutto e mozzarella, una bontà che stuzzica l’appetito. Procedimento

Realizzare i calzoni è molto semplice. In una ciotola lavorare la farina con lo zucchero, lo strutto (oppure l’olio), il lievito e l’acqua e dopo aver amalgamato con cura, aggiungere il sale. Trasferire il composto sul piano di lavoro e impastare energicamente con le mani.

Una volta che l’impasto sarà compatto e omogeneo, inserire in una ciotola, coprire con la carta trasparente per alimenti e lasciare lievitare in un luogo caldo, coperto con uno strofinaccio pulito per circa 2 ore. Trascorso il tempo d’attesa, il panetto avrà raddoppiato il suo volume grazie al lievito. Dividere l’impasto in 8 porzioni e riporle all’interno di una teglia infarinata. Lasciar lievitare per una mezz’ora.

Successivamente, stendere la pasta con un mattarello e aggiungere al centro il condimento. Prima la salsa di pomodoro e poi la mozzarella, precedentemente strizzata e tagliata e pezzetti. Aggiungere anche il prosciutto sempre tagliato a pezzetti. Richiudere su sé stesso ciascun calzone e sigillare i lati schiacciando leggermente con una forchetta. Infine, con il tuorlo dell’uovo spennellare la superfice e infornare con forno già caldo a 190°C per circa 25 minuti. Ed ecco che i calzoni prosciutto e mozzarella cotti al forno saranno pronti a rallegrare la serata.

