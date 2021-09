Calzature e accessori, l’export fa correre le fiere Micam, Mipel e Lineapelle

Le passerelle appena inaugurate oggi vedranno, più alla ribalta che mai, per la prossima stagione estiva anche le scarpe. Dopo un anno di restrizioni c’è una grande voglia di uscire, camminare e osare calzature particolari. I produttori di scarpe lo hanno capito da tempo e ne hanno avuta conferma in questi giorni.

Con Milano ‘full’, gli alberghi e i ristoranti tutti ripartiti; i i trasporti e i servizi operativi a pieno regime, le scarpe italiane sono davvero un prodotto di lusso che tutti desiderano. Vediamo i nuovi trend per l’anno prossimo con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Fiera Milano Rho fa il pieno di consensi

Affollati anche padiglioni di Fiera Milano a Rho, i dati sull’affluenza a Micam (calzature), Mipel (pelletteria) e TheOne Milano (abbigliamento) hanno confortato tutti. Soprattutto l’amministratore delegato Luca Palermo.

“In tre giorni abbiamo registrato 22.274 ingressi: tanti gli operatori dall’Italia e dall’estero arrivati per vedere e comprare le proposte per la primavera-estate 2022. Alla fine erano in totale 735 le aziende presenti ai tre eventi”. Il Salone Micam ha ripreso a correre, con grande soddisfazione per i 652 espositori che hanno accettato la scommessa di esserci.

Tutto oro quello che luccica

Piedi più scintillanti che mai, è questo il trend della prossima stagione per le calzature femminili. I brillantini saranno il fil rouge che unirà lo stile di tutte le scarpe, dalle ciabatte per la spiaggia ai sandali da sera, dalle sneakers agli stivali. Più scintillano e più costeranno? Può darsi, ma nessuno saprà rinunciare a tanto chic. La creatività sempre viva, unita allo scintillio delle pietre si trasforma in oro per i calzaturieri.

Stivali estivi, colorati e glitterati

Gli stivali ci sono anche d’estate in color vivaci: dal rosa al viola, dal verde al giallo fluo. Questi accessori sono perfetti per accompagnare i nuovi trend sfilati oggi, come il camouflage abbinato al disegno leopardo di Simonetta Ravizza. Sono arrivati nuovi tipi di tacchi e plateau, mentre le sneakers e le calzature maschili diventano sempre più leggere. Il nodo è il decoro 2022 per eccellenza e lo troviamo in nappa, in camoscio, rafia. Ma anche in nuovi materiali ecosostenibili. Infatti, ecco pronte per la vendita al dettaglio le scarpe in fibra di banana, ananas e cactus.

Calzature e accessori, l’export fa correre le fiere Micam, Mipel e Lineapelle

Si frega le mani Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam: «È stata l’edizione del ‘rinascimento’. Abbiamo potuto metterci alle spalle un momento difficile. Il nostro entusiasmo è fatto di numeri: dopo la crisi del 2020, nel primo semestre di quest’anno sono cresciuti sia la produzione industriale delle calzature (+13%) sia il fatturato (+22%)».

Mipel applaude il Ministro Giorgetti e gli ori olimpici

Calzature e accessori, l’export fa correre le fiere Micam, Mipel e Lineapelle. Ma anche l’export corre (+31,5% in valore) e aumenta finalmente anche la spesa delle famiglia italiane (+17,4%). Franco Gabbrielli, presidente di Mipel ha accolto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e gli ori olimpici Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu. Gli atleti sono stati intervistati da Massimiliano Rosolino nella fiera dedicata agli accessori in pelle ed ecopelle, che ha riscosso risultati persino superiori alle migliori aspettative.

Il format vincente di TheOne Milano e Lineapelle

Anche il format dell’abbigliamento TheOne è stato vincente, lo testimonia il presidente Norberto Albertalli: «È un successo per tutti, siamo stati capaci di attrarre buyer dall’Italia e dall’estero, anche grazie ad Agenzia Ice». Anche Lineapelle ha proposto nuovi contenuti. Accanto all’esposizione ragionata di pelli e materiali, ha messo in calendario dei talk su tematiche come produzione, finanza aziendale, retail, innovazione responsabile e sostenibile.