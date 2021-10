Caltagirone Editore ora potrebbe iniziare un forte rialzo. A 0,83 del 13 dicembre 2020, il nostro Ufficio Studi aveva inserito Caltagirone Editore nella propria Lista delle raccomandazioni con il seguente giudizio:

un titolo azionario che probabilmente ha iniziato un percorso che potrebbe portare ad un rialzo del 315%.

Lo stop loss era stato inserito a 0,782.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Il titolo Caltagirone Editore (MIL:CED) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 ottobre a 1,15 in rialzo del 3,14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,832 e il massimo a 1,16.

Facciamo prima una premessa sul listino azionario italiano. Il Ftse Mib Future, dopo aver superato i 26.000 punti sembra ora voler puntare in area 27.500 da raggiungere in poche settimane. Il nostro target per fine anno è posto fra 28.200 e i 30.000 punti.

Al momento, questa view verrà sconfessata soltanto da ritorni sotto area 1,04.

Torniamo al nostro argomento principale.

Caltagirone Editore ora potrebbe iniziare un forte rialzo. Bilancio e analisi dei grafici

Analisi sommaria di bilancio

Non leggiamo in circolazione raccomandazioni di altri analisti. Il nostro giudizio invece, ponderato sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, porta da un calcolo di fair value in area 3,80 euro per azione, in rialzo dal precedente giudizio di 3,45.

La nostra strategia di investimento e i livelli operativi da attenzionare

Le ultime settimane hanno visto girare ulteriormente al rialzo di lungo termine alcuni nostri indicatori di tendenza. La possibilità che sia stato segnato un bottom di lungo periodo rimane ulteriormente elevata rispetto alla nostra analisi del dicembre dello scorso anno.

I pattern grafici hanno seguito la strada indicata. Cosa attendere da ora in poi?

Fino a quando non verrà rotto al ribasso in chiusura settimanale il livello di 1,04, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 1,50. A 12/18 mesi il nostro target è in area 1,85 euro per azione.

Reiteriamo pertanto il nostro giudizio Strong Buy Long term.