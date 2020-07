Quello già intravisto sull’indice italiano da qualche giorno è risultato un calo sempre più evidente sulle Borse. Anche nella giornata di oggi. Infatti dopo una serie di falliti rialzi, l’indice milanese, e non solo lui, ha deciso di prendere la strada del calo. Un calo che ha portato Piazza Affari a registrare un saldo parziale di -1% intorno alle 15 del pomeriggio. Il motivo? Ancora Covid-19 e tensioni Usa-Cina.

Nel primo caso, però, a poco sono servite le notizie di un possibile vaccino già in autunno dagli Stati Uniti. Ad ogni modo anche l’oro rallenta la sua corsa e sebbene lo spot non tocchi i 2mila dollari l’oncia lo fanno invece i futures. Intanto dai mercati, come detto, non arrivano segnali di forza. Anzi, esattamente il contrario. Come detto in precedenza, sempre dalle pagine di ProiezionidiBorsa, si stanno incrociando pattern che potrebbero portare a inaspettati e forti ribassi per i mercati.

Cosa comprare a Piazza Affari

Partendo da queste considerazioni quali sono i titoli migliori sul listino milanese? In virtù di quanto visto in mattinata la cautela è (in realtà da tempo) la parola d’ordine. Soprattutto visto che in Italia è anche stagione di trimestrali. Ad ogni modo per gli analisti di Equita, si potrebbe guardare con favore, ad esempio, verso Intesa SanPaolo (target fissato a 2,20 euro) o Newlat Food (8,40 euro), entrambi con rating buy. Mediobanca si spinge ad esprimere un rating outperform per Astm (26,70 euro), Cementir (8 euro), Enel (8,60 euro), Italgas (6,20 euro) e, tra gli altri, anche Nexi (17 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Calo sempre più evidente sulle Borse a stelle e strisce. Non cambiano le cose nemmeno sul fronte statunitense che, in attesa della Fed, apre in rosso su tutti i fronti. Alle 16 (ora italiana), infatti, l’S&P 500 perde lo 0,44% mentre Dow e Nasdaq arrivano entrambi a -0,66%. Per chi si chiedesse cosa comprare a Wall Street, la risposta potrebbe arrivare dagli analisti di Canaccord Genuity che consigliano di mantenere in portafoglio le partecipazioni di Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND) la cui copertura è stata avviata con rating hold e target a $ 140. Outperform invece per Bristol-Myers Squibb che secondo quelli di Raymond James si può permettere un target di prezzo di $ 75.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, quelli più interessanti riguardano la fiducia dei consumatori statunitensi che scende, a luglio, a 92,6 punti invece dei precedenti 98,3.