Divano, televisore e tisana. La sera è assolutamente il momento perfetto per gustare una buonissima tisana. Si prende un pentolino, si mette a scaldare l’acqua e poi si lascia in infusione la bustina di tisana. Più la lasciamo a contatto con l’acqua più sarà forte il sapore.

Le tisane che si possono acquistare sono tantissime. Ce ne sono molte, però, che si trovano solo in alcuni negozi, se facciamo riferimento a quelle più particolari. Quelle che magari vengono dall’estero e non hanno una grande distribuzione. Se invece ci rechiamo nei supermercati più grandi, allora troveremo marchi più noti.

E noi vogliamo focalizzarci proprio su quelle tisane particolari, uniche e dal sapore magico. Tisane che non troviamo, però, ovunque. E c’è questa tisana qui, che ora vedremo, veramente deliziosa. Delicata in bocca, con note esotiche.

Calmante, morbida e deliziosa ecco la tisana perfetta da bere dopo cena

Una tisana che fa assaporare il sole, la gioia di vivere e il legame con la Terra. Un infuso che si pone come obiettivo quello della ricerca delle proprie radici. Ma come?

Con questo infuso totalmente naturale realizzato con rooibos, cannella, chiodi di garofano e zenzero. Un prodotto completamente organico che fa benissimo al nostro organismo. Questo perché non bisogna assolutamente sottovalutare la forza degli alimenti sopra citati. Perché sono proprio loro il cuore della tisana.

Una tisana veramente eccezionale, dal sapore e dall’odore unico che sentiremo da lontano. Ma che cos’è il rooibos? Dunque questo viene chiamato anche tè rosso africano. Spesso lo si confonde con un normale tè, ma non lo è. Questo, infatti, viene dalle erbe e non presenta caffeina. Quindi, non avrà l’effetto eccitante che solitamente ha la caffeina. Dal sapore un pochino dolciastro, è perfetto da gustare in ogni momento.

Dove si compra

Ovviamente lo si può comprare singolarmente oppure lo possiamo comprare unito ad altre erbe o radici. La scelta sta a noi. Dipende se troviamo l’infuso che ci piace oppure se vogliamo crearlo noi.

Il rooibos lo possiamo facilmente comprare online, in questo modo arriverà direttamente a casa. Però è bello anche poter andare in negozio e scoprire le mille tipologie di tisane che ci sono. Infatti, proprio nei negozi scopriamo l’esistenza di moltissimi nuovi infusi. Come appunto questo con rooibos, cannella, zenzero e chiodi di garofano.

Calmante, morbida e deliziosa ecco la tisana perfetta che diventerà la nuova ossessione della sera, da sorseggiare sul divano davanti alla TV.

