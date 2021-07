È arrivata l’estate e anche questo siamo in ritardo sulla scelta della meta estiva. Non vediamo l’ora di fare le nostre vacanze ma non sappiamo più che meta scegliere.

Come ogni anno preferiamo il mare alla montagna ma vorremo scoprire un posto tanto unico quanto stupendo.

Se vogliamo restare in Italia non vogliamo però rinunciare a mare cristallino e viste mozzafiato.

Esiste una metà che fa al caso nostro?

Scopriremo con questo articolo un dei posti più belli e magici d’Italia. La meta che renderà le nostre vacanze indimenticabili.

Estate significa vacanze. Che siano lunghi weekend o intere settimane amiamo sempre avventurarci in posti nuovi.

A causa del caldo preferiamo ovviamente il mare e siamo disposti a viaggiare per raggiungere mete uniche e pazzesche.

Magari però abbiamo già girato per tutta Italia o non ne conosciamo a pieno i mille tesori. Vorremo scegliere una meta marina unica e indimenticabile.

Se vogliamo essere sicuri di non sbagliare dovremo scegliere Capo di Santa Maria di Leuca. Qui troveremo spiagge sabbiose e scogliere a picco sul mare tutto contornato da bellissimi ulivi.

Particolare di questo punto del Salento è sicuramente il fatto che qui si incontrano due mari.

Infatti, potremo facilmente vedere l’incontro fra il Mar Adriatico ed il Mar Jonio. Noteremo con stupore come l’acqua dei due mari cambi quando questi si incontrano.

Troveremo poi calette paradisiache e tramonti mozzafiato in questa meta più suggestiva e magica d‘Italia.

Non esistiamo a prenotare un soggiorno in questa terra sud orientale. Scopriremo artigianato, ottima cucina e una natura unica nel suo genere.

Una gita in barca

Per godersi appieno questo mare cristallino si consiglia un tour in barca.

Tra i vari posti che si possono visitare via mare scegliamo sempre le grotte di Rada, di Ponente o Levante.

Assisteremo così a veri spettacoli della natura che ci lasceranno senza fiato.

Ricordiamoci però la giusta protezione solare e di indossare sempre un cappellino durante il tragitto. Fino a quando non saremo nelle grotte potremmo rischiare di abbronzarci più del dovuto!

Ora sì che siamo pronti per organizzare al meglio le nostre vacanze estive. Andremo così alla scoperta di un territorio unico e indescrivibile che solo l’Italia sa regalare.

