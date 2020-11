La scuola è sempre a cavallo tra un anno e un altro. L’anno scolastico ha un suo calendario e in virtù di questo ogni anno il Ministero dell’istruzione pubblica un’ordinanza in cui indica tutte le festività e i giorni d’esame

Per l’anno 2020/21 il MIUR ha pubblicato l’ordinanza n. 122 con inizio e fine delle lezioni regione per regione.

Calendario scolastico festività ed esami per l’anno 2020/21

Il calendario scolastico per l’anno 2020/21, prevede che gli esami finali del primo ciclo di istruzione si svolgeranno nel fattore temporale del termine delle lezioni e l’ultimo giorno del mese di giugno 2021. Lo svolgimento seguirà il calendario definito dalla Commissione d’esame.

La prima prova scritta degli esami di Stato per le classi di istruzioni secondari di secondo grado e per i percorsi di secondo livello per gli adulti avrà inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8,30, per l’intero territorio nazionale.

L’esami di Stato per i percorsi di primo livello degli adulti e frequentanti centri provinciali per le istruzioni, si seguirà il calendario scolastico stabilito dal Dirigente scolastico in accordo con il collegio dei docenti.

I candidati per i quali è previsto un corso di studio personalizzato, tale corso deve concludersi nel mese di febbraio 2021, con la possibilità di effettuare l’esame di Stato il 31 marzo 2021.

Entro il 31 marzo possono sostenere l’esame anche gli adulti che si trovano nelle stesse condizioni.

Le ricorrenze

Nel calendario scolastico festività ed esami per l’anno 2020/21, ecco l’elenco della chiusura delle scuole per feste natalizie regione per regione:

a) dal 23 dicembre al 5 gennaio 2021: Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio 2021: Sicilia;

c) dal 24 dicembre al 5 gennaio 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto, Prov. Bolzano, Prov. Trento.

Le Festività nazionali per il periodo tra Natale e Capodanno:

a) 25 dicembre – Natale;

b) 26 dicembre – Santo Stefano;

c) 6 gennaio – Epifania.