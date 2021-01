Le festività natalizie sono quasi giunte al termine. E le tavole degli italiani si sono riempite di deliziose pietanze. E ora come ogni anno si pensa alla nuova dieta da fare per smaltire magari quei 2 chili presi in più. Le palestre sono ancora chiuse e quindi non rimane altro che fare esercizio a casa e mangiare sano. Vediamo allora questo caldo primo piatto che aiuta a prevenire il sovrappeso. Piatto che andrebbe in realtà consumato almeno due volte a settimana, e se non proprio questo piatto, allora qualcosa di simile.

Caldo primo piatto che aiuta a prevenire il sovrappeso

Il piatto di oggi, da consumare preferibilmente a cena, è una deliziosa zuppa di ceci e lenticchie. Questi infatti se inseriti nella dieta quotidiana aumentano il senso di sazietà e riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi, avendo un effetto minimo su quello che è il peso del corpo. I ceci sono ricchi di fibre alimentari, proteine e vitamine.

Zuppa di legumi

La prima cosa da fare è versare i ceci e le lenticchie in una pentola piena d’acqua. Poi sbucciare della cipolla, del sedano e delle carote per fare un soffritto. Far rosolare bene il tutto e poi aggiungere sale e pepe. Aggiungere i ceci e lenticchie e ricoprire questi con dell’acqua a temperatura ambiente. Ora cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti. I legumi saranno pronti quando saranno morbidi e circa metà dell’acqua sarà evaporata. Per rendere la ricetta più gustosa in fase di cottura è possibile aggiungere anche del sugo.

Ora che la vostra pentola è pronta sarà necessario frullare il tutto. Infatti sarà necessario prendere un frullatore ad immersione e frullare fino a quando non si ottiene un composto omogeneo. Ed ecco la zuppa di ceci e lenticchie pronta da servire a tavola, e il nostro caldo primo piatto che aiuta a prevenire il sovrappeso è pronto.

