Il risotto è un piatto della tradizione culinaria italiana che non ha bisogno di presentazioni. Questo piatto è spendibile sia con condimenti di terra che di mare per ottenere risultati fenomenali. Oggi vedremo come preparare un delizioso primo piatto semplice nella preparazione ma di grande eleganza e gusto. Calamari e zafferano sono i protagonisti di questo risotto pronto in 20 minuti che possiamo arricchire ulteriormente con delle verdure, ad esempio i piselli.

Il costo è contenuto e il tempo di preparazione richiederà circa 20 minuti.

Per cominciare

Per preparare un buon risotto per 4 persone avremo bisogno di:

calamari 500 g;

riso Carnaroli 320 g;

piselli 180 g;

zafferano;

burro 50;

vino bianco;

brodo di pesce e vegetale;

cipolla;

Siamo pronti per cominciare. Affettiamo metà della cipolla e mettiamola a stufare in padella con dell’olio d’oliva e lasciamo che questa imbiondisca. Aggiungere i piselli e far cuocere per circa 10 minuti. Al termine della cottura aggiustiamo di sale e mettiamo da parte. Successivamente puliamo i calamari, o in alternativa possiamo farli pulire in pescheria, e tagliamoli a rondelle.

Cuoceremo i calamari a fiamma viva per pochi minuti nella stessa padella usata in precedenza per la cottura dei piselli. Trascorsi 3 minuti sfumiamo con del vino bianco, lasciamo evaporare l’alcol e mettiamo da parte anche i calamari.

Calamari e zafferano sono i protagonisti di questo risotto pronto in 20 minuti

Possiamo dedicarci al nostro risotto per il quale avremo bisogno tagliare finemente l’altra metà della cipolla e metterla in una pentola dai bordi alti. Lasciamo rosolare la cipolla con dell’olio per poi aggiungere il riso e farlo tostare bene a fiamma viva. Trascorso qualche minuto, aggiungiamo un pizzico di sale e sfumiamo con del vino bianco. Quando sarà evaporato l’alcol potremo cominciare ad aggiungere il brodo di pesce o vegetale.

Da qui portiamo avanti la cottura del risotto aggiungendo il brodo al bisogno e mescolando continuamente. A circa tre quarti della cottura aggiungeremo nel risotto anche una bustina di zafferano dissolta in un bicchiere di brodo, i calamari e i piselli.

Il segreto del risotto cremoso

Ora sveleremo un segreto che pochi conoscono ma che garantisce un risotto sempre estremamente cremoso. Quando il risotto sarà cotto dovremo spegnere la fiamma e mantecare con del burro che avremo tenuto precedentemente in freezer. In questo modo la consistenza del riso sarà sempre perfetta.

Non resta che portare in tavola e magari impiattare con qualche erba aromatica o fiore edule per giocare con i colori.

