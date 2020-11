Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È veramente difficile vedere un primo piatto ai calamari così spettacolare ma anche completo e saporito come questo. Ogni commensale riceve un calamaro ripieno, un sottomarino di profumi e sapori, immerso tra onde di spaghetti in salsa. Ecco, con gli Esperti di ProiezionidiBorsa, come preparare questo primo piatto “avventuroso”. Dedicato a Jules Verne, autore di romanzi visionari ed entusiasmanti come “Ventimila leghe sotto i mari”.

Un ripieno insolito di spinaci e funghi

Calamari e spaghetti piccanti, un’avventura a tavola ispirata a Jules Verne. Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 500 grammi di spaghetti;

b) 4-5 calamari (circa 500 grammi in tutto) ;

c) 500 grammi di spinaci;

d) 500 g di pomodori sodi e maturi;

e) 200 grammi di funghi;

f) uno spicchio di aglio, un mazzetto di prezzemolo;

g) un uovo, cucchiaio di parmigiano grattugiato;

h) 1-2 cucchiai di pangrattato, olio extravergine di oliva, sale, peperoncino.

Calamari e spaghetti piccanti, un’avventura a tavola ispirata a Jules Verne

Pulire e lavare i funghi. Metterli a stufare con l’olio, salate e pepe, poi tritarli insieme con gli spinaci lessati in poca acqua e ben strizzati. Pulire i calamari; separare i tentacoli.

Attenzione a non rompere la vaschetta dell’inchiostro. Bisogna, ora, tritarne qualcuno e amalgamarli alle verdure, insieme con un pò di prezzemolo, anch’esso tritato. Unire uovo, il formaggio, il pangrattato, sale e pepe.

Mescoliamo con cura in modo da ottenere un composto omogeneo. Lo utilizzeremo per farcire le sacche dei calamari, richiudendole con del filo da cucina.

I calamari inabissati nel pomodoro e peperoncino

Far insaporire qualche cucchiaio di olio con lo spicchio di aglio schiacciato. Non appena quest’ultimo avrà preso colore, bisogna toglierlo e unire i pomodori.

Si pelano tuffandoli in acqua bollente, privati dei semi e grossolanamente tritati. Quando il sugo avrà preso a sobbollire, unire i calamari, sale e un pizzico di peperoncino; cuocere a pentola coperta.

Poi scolare i pesci dal tegame, bisogna tenerli da parte insieme con qualche cucchiaio di salsa. Intanto lessiamo in acqua salata gli spaghetti. Condiamoli con la salsa rimasta nel tegame, prezzemolo tritato e un eventuale giro di olio crudo.

Servire adagiando i calamari tra le onde di pasta e guarnendola con i calamari interi. Oppure affettati e col sugo tenuto da parte.