Nonostante il caffè sia un argomento ampiamente diffuso di cui tante volte abbiamo già parlato, c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Oggi, infatti, proponiamo un trucchetto venuto fuori quasi per caso, in uno dei tanti esperimenti in cucina. Il trucchetto riguarda appunto il caffè ed è assolutamente da provare per gli amanti delle tazzine fumanti corpose e cremose. Scopriamolo insieme.

Caffè cremoso e corposo come al bar con questo eccezionale trucchetto da provare

Per i più scettici, che preferiscono i metodi tradizionali, comprare questo alimento al supermercato sembra fuori discussione. Ma se si vuole avere un caffè cremoso e corposo come al bar con questo eccezionale trucchetto da provare, abbiamo bisogno di un ingrediente speciale. Oltre il caffè, ovviamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando del cappuccino solubile, che no, non è affatto come il caffè solubile. Quei grandi barattoli di latta che vendono al supermercato con il cappuccino in polvere che va sciolto direttamente nel latte caldo. Sembra un’eresia, ma non lo è affatto e il risultato sarà assolutamente sorprendente!

Vediamo come usarlo

Basterà semplicemente preparare il nostro normalissimo caffè, in moka o con la macchinetta, e poi, a seconda della quantità di caffè di cui disponiamo, mettere un pizzico di cappuccino in polvere e mischiarlo. Se siamo curiosi di sapere qual è l’acqua migliore per preparare un ottimo caffè, abbiamo dedicato appositamente un articolo in cui ne parliamo.

Attenzione, però, non esageriamo con le dosi, se non vogliamo che il nostro caffè diventi una crema pastosa eccessivamente densa. Il cappuccino solubile ci servirà solo per aggiungere una leggera corposità al nostro caffè e renderlo cremoso come quello da bar. Il risultato è ottimo e il caffè avrà subito un sapore dolce e spumoso, ottimo soprattutto per la colazione.

Se vogliamo sperimentare in cucina per colazione, possiamo anche provare a preparare un cappuccino classico con il nostro caffè + cappuccino, il risultato sarà sicuramente eccezionale. Adesso che arriva l’autunno e con i primi freddi abbiamo bisogno di rifocillarci con bevande calde e avvolgenti, un caffè cremoso e corposo è quello che potrebbe fare al caso nostro.

Per altre idee da realizzare con il caffè, possiamo preparare il dessert dell’estate, un’idea gustosa e veloce che piacerà a tutti.