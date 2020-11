Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si pensa all’insalata vengono spesso in mente l’estate, il sole e il caldo. Questo probabilmente accade perché è nella stagione estiva che si avvertono le prime paranoie sul proprio peso. L’estate e il caldo sono spesso l’unico pretesto per tenersi in forma. Ma la cucina salutare, il mondo che si nasconde dietro di essa e la filosofia del mangiare sano ma con gusto ci suggeriscono altro. Si può mangiare bene e mantenersi in salute già nella stagione invernale; anzi, molto spesso è fondamentale iniziare sin da subito. Ecco allora come preparare una Caesar salad con sole 44 calorie e pronta in 15 minuti ideale anche per l’inverno.

Gli ingredienti per un’insalata gustosa di pollo

La Caesar salad è un piatto ideato in Messico da un Chef italiano negli anni venti del ‘900. Gli anni trascorsi non hanno fatto altro che migliorare il piatto, che oggi si presenta come uno dei contorni più completi. Questa insalata fornisce una buona dose di proteine ed è fonte d’innumerevoli benefici per l’organismo, per merito degli ingredienti salutari con cui è realizzata. Insalata, naturalmente, poi olio extra vergine di oliva, pollo (meglio se la parte del petto), pane sono gli ingredienti principali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A questi si aggiungono il pepe nero, parmigiano reggiano e la Worcestershire sauce per il condimento. Ne esistono davvero tantissime varianti, ma il sapore del petto di pollo è certamente uno dei più confacenti alle serate fredde d’inverno.

Preparazione della Caesar salad con pollo

Vediamo come preparare la Caesar salad con sole 44 calorie e pronta in 15 minuti ideale anche per l’inverno. In una padella scaldare un filo di olio d’oliva e il petto di pollo tagliato a piccoli cubetti. La dimensione dei cubetti di pollo determinerà ovviamente il tempo di cottura. Sul finire della rosolatura della carne possono aggiungersi sale e pepe nero.

Nel frattempo che la carne cuoce, preparare l’insalata e il pane. Questo va tagliato in piccoli cubetti proprio come il pollo e va fatto tostare in padella con olio, sale e pepe nero. Il condimento si realizza un po’ secondo i propri gusti. Un’idea può essere quella di mescolare della maionese con qualche goccia di Worcestershire sauce e un pizzico di senape. Con la salsa le calorie certamente aumentano, ma ne vale assolutamente la pena!