Prima o poi per tutti arriva il momento di abbandonare la nave. A malincuore diciamo basta per una storia durata troppo a lungo o sofferta per troppo tempo. Ci svegliamo un giorno e siamo talmente decisi da dire basta. Oppure abbiamo ponderato questa scelta fino allo sfinimento. In qualsiasi situazione siamo, non è mai semplice dire addio ad una persona. Soprattutto se abbiamo condiviso anni di vita insieme.

La nostra nuova fase di consapevolezza

Il passo più difficile da compiere è l’accettazione e la consapevolezza successiva. Tutto ciò che prima ci sembrava normale ora non lo è più. Chiamate, messaggi, vacanze insieme, cene o passeggiate. Soprattutto se si è trattato di una convivenza la vita in casa ci sembra strana e vuota. Prima eravamo in due e ora siamo sole davanti a questo grande mostro che ci sembra la solitudine. Ecco come prima cosa cacciamo via di casa il malessere per una storia finita, ecco i trucchi per una valanga di successo e fortuna in amore. Questo senso di tristezza non ci aiuta nell’accettazione di noi stesse, non ci fa andare avanti nel modo giusto e soprattutto ci fa vedere tutto con le lenti del pessimismo. Potremo anche rischiare di perderci qualche occasione importante di felicità.

Cacciamo via di casa il malessere per una storia finita ecco i trucchi per una valanga di successo e fortuna in amore

Tutto quello che dobbiamo fare è buttare il nostro malessere in un posto buio e dimenticarlo. La rinascita riparte proprio da questo. Facciamo quasi finta che non esista, dimentichiamoci delle lacrime, della solitudine, del male di vivere generale, dimentichiamoci di essere tristi. Come si fa? Semplicemente impegnando al massimo le nostre giornate in cose che ci fanno sentire bene. Per la prima settimana di consapevolezza facciamo un sacco di attività che amiamo. Passeggiamo per vie alberate o in montagna, iniziamo a fare sport o pilates, iniziamo a seguire quel corso di lingua che abbiamo sempre sognato. Andiamo al mare per un aperitivo, passiamo l’intero pomeriggio con letture interessanti. Inondiamoci di energie positive. Possiamo farle in solitaria o in compagnia di amici volenterosi come noi. E poi, la settimana successiva, usciamo a cena fuori. Per rinvigorire il nostro animo abbiamo bisogno dei nostri amici.

Vestiamoci bene, trucchiamoci solo per il gusto di sentirci belle e andiamo a bere in un locale che amiamo. Solo aiutandoci a stare meglio staremo davvero meglio e avremo la nostra rinascita. Divertiamoci e impariamo ad essere veramente noi stesse. Uniche. Se noi ci piacciamo, piaceremo anche agli altri. Se noi ci amiamo, ci ameranno anche gli altri. Infine, facciamo un’esperienza che non abbiamo mai fatto. Se non siamo particolarmente temerarie, prenotiamo solo tre giorni in una città europea a caso, o in Italia. Facciamo un viaggio in solitaria. Ricordiamoci sempre che la fortuna in amore si nasconde nei posti più incredibili. E quale migliore occasione di un viaggio per incontrare nuove persone? Saremo costrette ad essere intraprendenti, spensierate, eccentriche e innovative. Incontri inaspettati potrebbero accadere in ogni momento. Noi dobbiamo solo essere pronte ad accoglierli.