Gli elastici per capelli sono tra gli accessori più comuni che possiamo trovare nei bagni italiani. Chiunque abbia i capelli lunghi non può farne a meno. Ne esistono di tutte le misure: da quelli enormi di stoffa arricciata per assicurare uno chignon, a quelli minuscoli per le acconciature più raffinate. Ma tutti hanno in comune un fastidioso inconveniente: con il tempo perdono elasticità, e diventano sempre più ‘molli’ e praticamente inutili. In questi casi, la nostra tentazione è di buttarli via. Ma sarebbe un errore, perché in realtà possiamo riutilizzarli in molti modi geniali.

Buttare via i vecchi elastici per capelli è un grave errore perché hanno questi tre usi utilissimi in casa

Ritrovarsi con un elastico sformato è certamente frustrante. Ma anche se i nostri elastici non possono più svolgere la loro funzione originale, questo non significa che siano completamente inutili. Possono infatti trovare molti altri usi intelligenti in casa. Vediamone alcuni.

Impedire ai vestiti di scivolare dagli attaccapanni

A chi non è mai capitato di trovare dei vestiti sul fondo dell’armadio perché sono scivolati dagli attaccapanni? Questo succede soprattutto con i capi fatti di tessuti più fini e leggeri, come seta, acrilico o lino. Può essere un inconveniente molto frustrante, specialmente se i capi cadono al minimo tocco. Ma niente paura, la soluzione è semplice. Basta avvolgere un paio di elastici ormai sformati alle estremità della gruccia. Gli elastici creeranno più attrito, impedendo ai capi di scivolare a terra. Semplice e utilissimo

Risparmiare sapone aiutando l’ambiente

Il sapone liquido è certamente più comodo della saponetta. Purtroppo però gli erogatori sono spesso troppo ‘generosi’ e ad ogni uso fuoriesce molto più sapone di quello di cui abbiamo veramente bisogno. Ma la soluzione è semplice. Leghiamo un vecchio elastico alla base dell’erogatore, in modo che sia impossibile schiacciarlo fino in fondo. Avremo così una quantità di sapone molto più ragionevole a ogni uso, aiutandoci a risparmiare e anche ad aiutare l’ambiente.

Segnaposto per distinguere i bicchieri durante una festa

Dopo una festa c’è moltissimo lavoro da fare in cucina, ma possiamo minimizzare le stoviglie da lavare se ogni ospite utilizza soltanto un bicchiere. Per distinguere i bicchieri tra loro, leghiamo alla base degli elastici, così ognuno riuscirà a identificare il proprio bicchiere mantenendo le stoviglie da lavare al minimo.

