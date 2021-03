Ogni giorno spendiamo moltissimi soldi per fare la spesa. Spesso non guardiamo troppo al portafoglio perché vogliamo garantire la massima qualità per noi e per la nostra famiglia. Ma non facendo attenzione finiamo veramente per sprecare moltissimo cibo.

Spesso non guardiamo le date di scadenza oppure gettiamo nel cestino cibo che potrebbe tranquillamente essere consumato. Oggi parliamo proprio di questa tematica. Infatti buttare via gli scarti di queste verdure è un errore imperdonabile, ecco dei metodi creativi per riutilizzarli.

La polvere di cipollotto

Buttare via gli scarti di queste verdure è un errore imperdonabile, ecco dei metodi creativi per riutilizzarli. Facciamo degli esempi pratici che possono aiutarci contro lo spreco di cibo.

Prendiamo ad esempio il cipollotto, un ortaggio molto fresco e gustoso. Ci hanno sempre insegnato a buttare via la parte verde, troppo dura e stopposa per essere cotta in padella. Però questa sezione può essere riutilizzata in maniera intelligente, trasformandola in una spezia.

È necessario semplicemente prendere le cime, lavarle bene e triturarle finemente con l’ausilio di un buon coltello da cucina. Poi basterà ripassarle al forno.

Le bucce degli agrumi

Allo stesso modo le bucce degli agrumi possono essere riciclate ed è consigliabile farlo per i loro effetti benefici sull’organismo umano. E ciò per il loro alto contenuto di flavonoidi e polifenoli che aiutano a regolare gli ormoni. Un modo creativo può essere creare delle deliziose scorze d’arancia candite oppure riutilizzarle per creare una tisana rigenerante.

Oggi abbiamo spiegato come riutilizzare gli scarti di cibo per ridurre le spese e lo spreco alimentare. Se si è interessati a questo tipo di tematiche, consigliamo di consultare altri nostri articoli che ne trattano. Ad esempio questo pezzo parla di come risparmiare sulla spesa in maniera saggia e intelligente: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.