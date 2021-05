Il tè o il caffè sono due bevande famose ma anche due rituali di benessere molto importanti nella vita quotidiana. Riutilizzare più volte le tazzine comporta una loro generale usura e pericoli di eventuali scheggiamenti o lesioni. Gettarle però è un vero spreco se esistono tecniche che le rendono dei ricicli perfetti. Ecco che buttare vecchie tazze o tazzine è un grave spreco se si conoscono questi 6 geniali modi di riutilizzarle in casa. Sarà impossibile non sperimentarli tutti.

Riciclare tazze spaiate

Il primo interessante modo di riciclare vecchie tazze spaiate e tutte diverse fra loro consiste nel trasformarne radicalmente la funzione. Con le tazzine è possibile impreziosire un grande orologio da parete. Basterà incollare ogni tazza al suo piattino e collocarle al posto dei numeri. La tendenza shabby in fatto di arredamento è sempre molto attuale e vuole un reimpiego fantasioso di vecchi oggetti per arredare casa. Quest’orologio con le tazze è un complemento d’arredo in perfetto stile shabby chic!

Un porta-aghi

La seconda soluzione vede le tazzine diventare perfetti strumenti di cucitura. Basterà riempire del tessuto con ovatta o cotone e inserirlo in una tazzina. Questa fungerà da porta spilli o da porta-aghi e nessuno correrà il rischio di bucare le proprie dita alla ricerca di un ago per cucire.

Un pensiero altruista

Un altro interessante modo di riciclare vecchie tazze o tazzine consiste nel creare delle simpatiche mangiatoie per uccelli. Basterà incollare il piattino sopra alla tazza capovolta e appendere il tutto in giardino. Una volta riempite di mangime per uccelli questi simpatici animali alati faranno spesso visita in giardino e allieteranno le proprie giornate.

Giardino casalingo

Le tazze e le tazzine sono anche perfetti vasi per piccoli giardini sparsi per la casa. Suggeriamo di adibire le tazze più grandi al contenitori per le piantine aromatiche e le tazzine a contenere graziose piantine grasse.

Alzatine per dolci

Le tazzine e i loro piatti diventano anche ottimi modi di costruire delle alzate per dolci. Basterà procedere partendo dai piatti di dimensione più larga e salire in altezza con i piattini più piccoli. Per distanziare i piatti suggeriamo di usare proprio le tazzine. I più pratici invece foreranno il centro per inserire un supporto metallico centrale.

Candele

L’ultimo reimpiego vede le tazzine diventare perfette candele per profumare casa. In questo caso basterà solo acquistare la cera al naturale e profumarla con gli oli essenziali secondo il procedimento descritto in questo precedente articolo. Ecco spiegato perché buttare vecchie tazze o tazzine è un grave spreco se si conoscono questi 6 geniali modi di riutilizzarle.