Tutti noi, prima o poi nella vita, abbiamo compiuto questo grandissimo spreco: una volta usate le foglie di tè verde, sia sfuse che in bustina, le gettiamo nella spazzatura senza rimorsi. Queste, però, sono ancora ricche di proprietà e possono essere utilizzate in svariati modi, prima di doverle per forza buttare. Vediamo, allora, insieme come mai buttare queste bustine è proprio uno spreco, soprattutto se si pensa a quanto sono utili quando riciclate a dovere.

3 idee stravaganti ma efficaci

Tanto per iniziare, un’idea di riutilizzo delle bustine e, nello specifico, delle foglie di tè potrebbe essere quella del potpourri. Una volta utilizzate e poi lasciate ad asciugare, le foglie di tè verde sono perfette se messe insieme ad altri elementi. Ad esempio, potremmo unirle a scorze di agrumi essiccati, chiodi di garofano, fiori secchi e cannella per creare fantastiche composizioni.

Un altro incredibile utilizzo delle foglie di tè verde è quello di trasformarle in fertilizzante naturale. Basta lasciare le nostre foglie immerse in acqua per un paio di giorni, una sorta di infusione che andrà a creare un liquido portentoso. Un fertilizzante veloce e naturale da spruzzare sulle nostre piante, per aiutarle a crescere forti e rigogliose.

Oppure, ancora, potremmo bruciare le foglie di tè per creare una sorta di incenso naturale. Incenso che, oltre a profumare l’ambiente, avrà anche un effetto antizanzare. Queste, infatti, staranno alla larga proprio per via del fumo proveniente da queste foglie, risparmiandoci grandi fastidi.

Buttare queste bustine è proprio uno spreco perché valgono oro quando riutilizzate in questo modo

Un’altra idea davvero interessante sarebbe, poi, quella di usare le foglie in bustina come deodorante per auto. Basterà usare un sacchettino a retina, come quello per i confetti, o semplicemente la bustina stessa del tè. Chiudiamo il tutto con un nastrino colorato e appendiamolo nella macchina con qualche goccia di olio essenziale. In questo modo, potremo profumare la macchina gratis, eliminando allo stesso tempo anche l’umidità al suo interno.

Per finire, un altro incredibile utilizzo delle foglie di tè verde, già usate per fare un infuso, è quello di sfruttarle per pulire i pavimenti. Le foglie, ancora umide, possono essere cosparse sul pavimento per aiutarci a rimuovere al meglio la polvere. Usiamole sempre prima di passare l’aspirapolvere, in modo da permettere alle foglioline di attirare e catturare la polvere, evitando che si sollevi durante la pulizia.

