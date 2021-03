Uno degli oggetti ormai più comuni e utilizzati da tutti noi è proprio la mascherina. Da quando è iniziata la pandemia e il coronavirus è entrato a far parte della nostra vita, la mascherina è oggetto imprescindibile per uscire e stare al sicuro. Ma ha un grandissimo problema. Infatti, non possiamo utilizzarla più di una o due volte. In caso contrario, perderebbe la sua efficacia di protezione. Ma, dato che ne usiamo così tante, per evitare sprechi, potremmo pensare a degli interessanti modi per riciclarle. Quindi, non dobbiamo buttare le mascherine usate è una pessima idea, perché il loro riutilizzo in questo modo è davvero geniale!

Possiamo usare le nostre vecchie mascherine come un panno per pulire i mobili

La mascherina può essere utilizzata come un comodo panno per pulire i mobili. Basterà, infatti, utilizzarla come una qualsiasi pezza che usiamo per pulire la nostra casa. Risparmieremo sulla spesa ed eviteremo di gettare via mascherine che invece possono rivelarsi utili in questo modo!

Il ferro della mascherina è perfetto per chiudere le nostre buste

In tutte le mascherine, c’è una specie di ferretto utilizzato per sagomarle. Questo potrà tornarci davvero utile per chiudere le buste di plastica che contengono cibi e alimenti. Infatti, basterà togliere il ferretto, aprendo la mascherina con delle forbici, e chiuderci qualsiasi pacco o busta che abbiamo in cucina.

La mascherina, infine, può diventare un comodissimo profumatore per ambienti

La mascherina può anche diventare un fantastico porta oggetti! Tagliamo, come prima cosa, i lacci laterali. Ora, dato che la mascherina è a forma di conca, può diventare un sacchetto che profumerà gli ambienti della nostra casa. Per esempio, aggiungiamo della lavanda, compattiamola bene al suo interno e poi chiudiamo il tutto proprio con i lacci appena tagliati. Ne verrà fuori un delizioso sacchetto che renderà le nostre stanze piacevoli e profumate!

Perciò, ora sappiamo che non dobbiamo buttare le mascherine usate è una pessima idea, perché il loro riutilizzo in questo modo è davvero geniale! In questo modo risparmieremo su questi prodotti e, inoltre, daremo una grande mano all’ambiente. Insomma, un bell’affare!

