Avere una scrivania ordinata e pulita può sicuramente migliorare l’ambiente di lavoro e renderlo anche più produttivo. Avere un ordine sul tavolo in cui si lavora aumenta la concentrazione e la probabilità di trovare in modo rapido le cose che servono.

Basta semplicemente buttare le cose inutili, pulire i cassetti per rendere la scrivania ordinata e funzionale pronta per essere usata. Innanzitutto è importante prendersi un po’ di tempo per rimuovere tutto ciò che di superfluo è presente.

Quindi bisogna liberare la scrivania da oggetti che possono risultare inutili. Bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Anche se può sembrare una perdita di tempo, si deve iniziare rimuovendo tutti gli oggetti dalla scrivania ed esaminare ogni singolo oggetto per capire se buttarlo o meno.

È importante raggruppare tutti gli oggetti rimossi per capire cosa vale la pena conservare oppure buttare. Infatti, ci si potrebbe rendere conto di avere ad esempio un numero di penne o di forbici eccessivo.

Selezionare cosa conservare e cosa invece buttare

Si perderà un po’ di tempo perché solitamente le persone tendono ad affezionarsi alle cose che spesso non vengono usate e non sono di alcun aiuto. Sarà un processo catartico, importante anche da un punto di vista interiore perché segna un rinnovamento.

Si possono conservare gli oggetti che sentimentalmente hanno un valore (una foto o un regalo) e collocarli in un posto adeguato. Fatto ciò si può procedere con l’eliminazione e si dovranno quindi buttare le cose inutili, pulire i cassetti per rendere la scrivania ordinata e funzionale.

Riordinare attraverso l’intuito e la funzionalità

Una volta deciso cosa eliminare ci si può concentrare su riordinare la scrivania con gli oggetti che si è deciso di tenere. Si dovrà decidere in che ordine posizionarli e come.

Questo processo porta a spezzare la monotonia (si era abituati ad avere le cose posizionate in un certo punto) e in questo, l’arte del feng shui, può aiutare. Solitamente quello di affidarsi all’intuito, è un buon modo per posizionare gli oggetti, una volta che la scrivania è vuota.

Il motivo è che se istintivamente si fanno dei movimenti per cercare certi oggetti sulla scrivania, è probabilmente quello il posto giusto per collocarli. Quindi, concludendo, è bene assicurarsi che ogni cosa abbia il proprio posto.

Per questo è importante svuotare ogni ripiano e ogni cassetto per suddividere le cose in modo organizzato da tenere vicino e a portata di mano.