Buttare le bottiglie di plastica usate è uno spreco perché preziosissime nell’orto non solo per irrigare o contro il gelo

Trovare un modo alternativo di riciclare gli oggetti che non sono più utilizzabili può essere tanto conveniente. Tutto questo assume un’importanza maggiore quando si tratta di reimpiegare la plastica senza disperderla nell’ambiente.

Sono tantissime le persone che si dedicano alla cura del proprio orticello e alla produzione di verdure, ortaggi e frutta completamente biologici. L’impegno e il sacrifico necessari per la produzione avrebbero come ricompensa la garanzia di prodotti genuini e a chilometro zero.

Proprio nell’orto, o nel giardino, le bottiglie di plastica possono essere un valido aiuto contro le problematiche più comuni. Ecco, dunque, una selezione dei più vantaggiosi riutilizzi proprio delle bottiglie di plastica in orto o giardino.

Un’arma potente contro il freddo degli ultimi giorni o un aiuto per raccogliere la frutta

Le bottiglie di plastica usate, innanzitutto, varrebbero oro per proteggere le piante dal gelo. Pomodori, cetrioli o zucchine possono risentire dell’improvvisa ondata di gelo che minaccia le colture. Per proteggere le piante, basterà ricavare due metà da una bottiglia grande e forare la parte posteriore. Questo foro e il collo della bottiglia (privo di tappo) consentiranno all’aria di circolare, realizzando un piccolo effetto mini-serra.

Buttare le bottiglie di plastica usate è svantaggioso, visto che esistono tantissimi modi per riciclarle e impiegarle per la cura delle piante. Queste, infatti, possono rappresentare anche un valido aiuto per la raccolta di frutti come limoni, arance, mandarini, clementine e altri di stagione.

Basterà ricavare un’apertura laterale alla base della bottiglia. Occorrerà, poi, inserire un manico di legno (come quello delle scope) nel collo della bottiglia. Così facendo, sarà possibile far scivolare i frutti nell’apertura e tirare verso il basso per prelevarli intatti dagli alberi.

Altri motivi per cui buttare le bottiglie di plastica usate è uno spreco perché preziosissime nell’orto non solo per irrigare o contro il gelo

Il motivo per cui appendere una bottiglia a metà tra i rami del limone è davvero incredibile e ha a che fare proprio con l’umidità.

Ma la bottiglia di plastica è anche un ottimo ausilio per la riproduzione di margotte delle piante come rose o limoni. Poi, ancora, sono utilissime per realizzare irrigatori a goccia o a spruzzo per le piante, persino quando siamo fuori casa.

Possiamo coltivarci dentro le piante aromatiche e avere un orto in casa o seminarci dentro le piccole piantine. Sembrerebbe possibile coltivare in bottiglia:

fragole;

carote;

piselli;

aglio;

bietola;

pomodori.

Qualcuno, addirittura, appenderebbe le bottiglie agli alberi per far crescere all’intero il frutto e riempirle di grappa, ottenendo la bevanda fruttata a piacere.

