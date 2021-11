Quando siamo in cucina spesso tendiamo a scartare parti di alimenti che reputiamo inutili. Forse perché non rientrano nelle nostre ricette o perché non crediamo di poterli riutilizzare in nessun modo.

Invece, dovremmo ricrederci. Ad esempio, non disfiamoci dei gusci delle uova, perché sono preziosissimi per risolvere problemi comuni. La scorza del limone, invece, può rivelarsi tutt’altro che uno scarto in cucina per alcune funzioni.

Un altro alimento principe di questo periodo dell’anno che usiamo di frequente è la zucca. Di questo ortaggio tendiamo a utilizzare di norma la polpa. Al contrario, scartiamo i semi e soprattutto la buccia.

In realtà, con la parte esterna della nostra zucca possiamo realizzare un dolce gustosissimo contro lo spreco. Anche se preparato con un presunto scarto, saprà garantire un sapore e una dolcezza davvero unici. Vediamo di cosa si tratta e come cucinarlo in poche e semplici mosse.

Buttare la buccia della zucca è una follia perché potremmo utilizzarla per questa ricetta originale e assolutamente squisita

Anziché liberarci della nostra buccia, la useremo per dare vita a una deliziosa torta di zucca. Sarà il peccato di gola perfetto in ogni occasione che soddisferà il palato impeccabilmente.

Ecco gli ingredienti per la realizzazione:

buccia di 1 zucca;

2 uova;

4-5 cucchiai di burro;

1 bustina di lievito per dolci;

mezzo bicchiere di farina;

mezzo bicchiere di zucchero di canna;

sale q.b.

Un dolce facile che conquista la tavola

Si parte preriscaldando il forno a 180°. Intanto laviamo e affettiamo in tanti pezzi la buccia della zucca. Quindi, prepariamo una pentola con un po’ di acqua e la immergiamo.

Cuociamo la buccia a pezzetti per circa 20 minuti, poi la setacciamo nel passaverdure. Fatto questo ci procuriamo una biella in cui metterla.

Poco alla volta aggiungiamo anche gli altri ingredienti e mescoliamo bene il tutto. Continuiamo finché non otterremo un impasto omogeneo e senza grumi. A questo punto non ci resta che adagiare tutto in una tortiera imburrata e infornare per 45 minuti.

Scaduto il tempo, potremo finalmente sfornare la nostra deliziosa cake di zucca. Una volta che la avremo lasciata raffreddare potremo gustarla con chi amiamo in tutta tranquillità.

Abbiamo visto, quindi, che buttare la buccia della zucca è una follia perché potremmo utilizzarla per questa ricetta originale e assolutamente squisita. Con soli 5 ingredienti potremo preparare anche questa soffice torta autunnale senza burro e farina.