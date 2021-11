Quante volte ci è capitato di buttare via degli alimenti perché scaduti o vecchi?

Tra gli alimenti che puntualmente avanzano in cucina, c’è sempre il pane. A volte ne avanza un solo pezzo, altre volte una parte più grande, che poi dovremo riporre nuovamente nel sacchetto per riutilizzarlo al pasto successivo.

Il problema nasce dal fatto che non tutto il pane rimane morbido a lungo, anzi. La maggior parte del pane fresco è squisita e croccante, o morbida, fino a qualche ora dopo essere uscita dal forno. Già dopo poco, però, il pane diventa secco, duro e praticamente immangiabile. A volte potremmo pensare di riciclarlo, altre volte finiremo a fare l’errore più grande che possa esserci: buttare il pane.

Basterebbe, invece, solo un po’ di tempo e fantasia per creare delle gustosissime ricette. Infatti, abbiamo già visto come preparare questo contorno autunnale ricco di vitamine e sali minerali con pane avanzato e zucca.

Oggi, invece, prepareremo delle sfiziosissime polpette di pane calde e croccanti, davvero deliziose. Prepararle sarà davvero un gioco da ragazzi, perfetto anche per chi non è particolarmente bravo in cucina. Iniziamo subito.

Buttare il pane vecchio è una vera pazzia perché possiamo riutilizzarlo per questa appetitosa ricetta che sta spopolando

Contro lo spreco di cibo, il recupero alimentare è un’arte che bisogna saper imparare e mettere in pratica. Riciclare non porta beneficio solo al nostro portafogli, ma anche all’ambiente che ci circonda.

Ma poi perché sprecare cibo quando possiamo riutilizzarlo per preparare delle gustosissime ricette super economiche?

Antipasto con queste croccantissime polpette di pane calde e saporite

Questa ricetta di recupero risale a molti anni fa, quando in casa non c’era la grande disponibilità di prodotti che c’è oggi.

Iniziamo a recuperare del pane vecchio almeno di un paio di giorni, e tagliamolo in pezzi piccoli. Per 2 persone, ci serviranno indicativamente 150 grammi di pane.

Versiamo i cubetti di pane in un piatto fondo, quindi ricopriamolo con del latte fresco. Lasciamo il tutto in ammollo per circa 30 minuti, dopodiché dovremo strizzare il pane per eliminare il latte in eccesso.

Ora passiamo all’impasto vero e proprio

A questo punto versiamo il pane strizzato in una ciotola, e aggiungiamo 2 uova, qualche foglia di menta in pezzi, e uno spicchio di aglio tritato. Versiamo nell’impasto anche 30 grammi di formaggio grattugiato filante, tipo scamorza, un pizzico di sale, pepe e iniziamo a impastare.

Dovremo continuare l’operazione finché non avremo ottenuto un impasto omogeneo. A questo punto, mettiamo l’impasto pronto in frigo e lasciamolo a riposo per circa 2 ore.

Chi volesse aumentare la sapidità di queste magiche polpettine, potrebbe aggiungere all’impasto anche qualche cubetto di pancetta.

Creiamo l’impanatura croccante e deliziosa

Estraiamo l’impasto dal frigo, aspettiamo qualche minuto affinché si riscaldi, quindi iniziamo a creare le polpette.

Sbattiamo un uovo in una ciotola, quindi immergiamoci le polpette, che poi faremo rigirare nel pangrattato.

Facciamo friggere le polpette in una pentola con abbondante olio caldo e, quando la crosta sarà finalmente dorata, le nostre polpette saranno finalmente pronte. Per questo buttare il pane vecchio è una vera pazzia perché possiamo riutilizzarlo per questa appetitosa ricetta che sta spopolando.