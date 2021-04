Tutti noi possediamo almeno uno spazzolino da denti nella nostra casa. Si tratta di un oggetto fondamentale per la nostra igiene, di cui è praticamente impossibile fare a meno. Ma, usandolo con alta frequenza, è molto comune che ci ritroviamo a doverlo cambiare dopo poco tempo. Gli spazzolini, infatti, se usati a dovere, tendono a rovinarsi molto facilmente. Ma commettiamo un grande errore quando ne compriamo uno nuovo. Ossia, quello di gettare nella spazzatura il vecchio.

Nel nostro precedente articolo “Non crederai mai al perché non dovresti più buttare gli spazzolini da denti usati”, avevamo già dato qualche consiglio in merito. Ma le sorprese non sono assolutamente finite. Perciò, scopriamo adesso che buttare i vecchi spazzolini da denti è da folli perché hanno dei riutilizzi che nessuno ancora conosce!

Prendiamoci cura della bellezza delle nostre unghie

Un vecchio spazzolino può essere un grande alleato nella cura delle unghie. E non solo per pulirle. Infatti, potrà aiutarci a stendere lo smalto in maniera davvero originale. Prendiamo il colore per unghie chiaro che più ci piace e stendiamo una prima passata. Quando sarà asciutta, prendiamo uno smalto nero e intingiamo al suo interno lo spazzolino vecchio. Ora, appoggiamolo sull’unghia. Riusciremo in questo modo a realizzare degli schizzi che renderanno le nostre unghie davvero speciali!

Anche labbra e sopracciglia ci ringrazieranno per non aver buttato il vecchio spazzolino

Un vecchio spazzolino può essere anche fantastico per le nostre labbra. Infatti, bagnandolo con dell’acqua, potremo strofinarlo delicatamente sulla bocca. In questo modo si realizzerà un facilissimo e delicato scrub! Poi, sarà sufficiente applicare un po’ di burrocacao e avremo delle labbra davvero perfette. In più, potremo pettinare anche le sopracciglia con questo oggetto! Ci basterà passarlo su una saponetta solida e il gioco è fatto.

Dunque, ora sappiamo che buttare i vecchi spazzolini da denti è da folli perché hanno dei riutilizzi che nessuno ancora conosce! Non commetteremo più questo errore da oggi in poi, poco ma sicuro!