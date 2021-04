Quante cose sprechiamo senza avere idea di quello che stiamo buttando. Ogni volta che decidiamo di destinare qualcosa alla spazzatura chiediamoci: davvero non serve più a nulla? La risposta, spesse volte, è no: quel prodotto può riservarci ancora grandi gioie. È il caso dei gambi degli asparagi, per esempio. Quando prepariamo gli asparagi ne asportiamo anche più della metà credendo erroneamente non sia commestibile. Ma buttare i gambi degli asparagi è un vero sacrilegio visto che possiamo riutilizzarli in questi 3 antipasti semplici e gustosi. Vediamo insieme come prepararli.

Un piatto orientale reinventato

Iniziamo con l’hummus di gambi d’asparagi, una rivisitazione del classico hummus di ceci e salsa di sesamo. Per prepararlo basta sostituire i gambi ai ceci, facendoli bollire in acqua per una decina di minuti e poi sciacquandoli in acqua fredda. Aggiungiamo un cucchiaio raso di tahina e un po’ di peperoncino, poi frulliamo tutto come avremmo sempre fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Flan di gambi e ricotta

Per i palati più raffinati, la soluzione è il flan di gambi e ricotta. Per preparare questo antipasto delicato, tagliamo a rondelle i gambi e mettiamoli a cuocere in padella con olio e cipolla (o porro). Intanto, in una ciotola, creiamo un composto di ricotta, parmigiano e panna, aggiungendo un uovo. Quando gli asparagi saranno pronti, frulliamoli e uniamoli al composto di ricotta, con qualche foglia di prezzemolo. Riempiamo delle formine con il composto ottenuto e inforniamole a 180 gradi per mezz’ora.

Sfiziose crocchette nate dal recupero

Per i più golosi, chiudiamo con delle crocchette che hanno bisogno solo di gambi d’asparagi, un uovo, un po’ di parmigiano, olio, sale e pepe. Facciamo cuocere i gambi in pentola a pressione o in un wok per la cottura al vapore, per circa un quarto d’ora. Una volta pronti, frulliamoli e aggiungiamo l’uovo sbattuto, qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato, olio, sale e pepe. Con le mani creiamo delle palline non troppo grandi e uniformi tra loro, che possiamo anche impanare se vogliamo. Prepariamo una teglia con carta da forno e inforniamo le crocchette a 180 gradi per 30 minuti. Altrimenti, possiamo friggerle. Dunque, perché sprecare cibo ancora buonissimo. Buttare i gambi degli asparagi è un vero sacrilegio visto che possiamo riutilizzarli in questi 3 antipasti semplici e gustosi.

Approfondimento

Nessuno butterà più l’acqua di cottura di questa verdura una volta scoperto che bevendola ogni mattina vedrà effetti miracolosi sul girovita