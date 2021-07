Molti quando sono a tavola spesso buttano via delle parti di cibo che potrebbero essere tranquillamente impiegate per altre preparazioni. Questo è il caso, ad esempio, delle bucce di limone che possono tornare molto utili in cucina. Se si desidera scoprire come basta cliccare il link presente alla fine della pagina.

Oggi però parleremo dei gelati confezionati e di come riciclare il loro stecco. Infatti buttare i bastoncini dei gelati è una follia se si conosce questo intelligente riutilizzo. Vediamo insieme come riciclare questo scarto.

Buttare i bastoncini dei gelati è una follia se si conosce questo intelligente riutilizzo

Una volta mangiato il gelato o il ghiacciolo ovviamente ci rimane in mano lo stecco di legno. Questo, invece di finire nel cestino dell’immondizia, può essere utilizzato per delle operazioni creative di bricolage.

Ad esempio, con un buon numero di essi, si può costruire un portachiavi da appendere al muro a forma di casetta. Basteranno solo un paio di ganci e il necessario per issarli nonchè alcuni ingredienti per colorare.

Un grazioso portachiavi a costo zero

Prima di tutto è necessario pulire bene tutto il materiale. Poi bisogna munirsi di un pennello, di un bicchiere d’acqua e di un fondo di caffè. Mescolando quest’ultimo nel liquido creeremo un colore leggero con cui scurire i nostri stecchini.

Dopo averli spennellati da entrambe le parti basta lasciarli seccare per alcuni minuti. Mettere, poi, cinque di essi uno di fianco all’altro, e unirli con della colla a caldo. Una volta che si sarà asciugato il tutto, attaccare sul retro un gancio che servirà ad appendere la struttura al muro.

Prendere altri due stecchini e accorciarli leggermente ai lati. Questi serviranno per creare un tettuccio alla nostra piccola costruzione. Incollarli quindi al resto della struttura.

Infine, alla base, mettere un ulteriore bastoncino in orizzontale. A questo basterà attaccare un ulteriore gancetto a cui appendere le chiavi.

Approfondimento

Dopo aver letto questo articolo nessuno butterà via le bucce del limone grazie a questi due metodi creativi per riutilizzarle