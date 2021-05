Gli strofinacci sono una risorsa fondamentale in cucina. Li adoperiamo per asciugare le stoviglie. Oppure per le mani. Inoltre, spesso si utilizzano al posto delle presine. Altre volte servono ad eliminare al volo una macchia per avere una cucina pulita. Non dimentichiamo poi il gesto dei famosi chef che utilizzandone un angolino puliscono i bordi dei piatti. Tuttavia pochi sanno che buttare gli strofinacci vecchi è un grosso errore perché si possono utilizzare in questi modi geniali.

Raccogliamo insieme gli strofinacci dismessi. Quando sono un bel numero laviamoli accuratamente. Non importa candeggiarli, né c’è da preoccuparsi se rimangono macchiati in alcuni punti.

A seconda della destinazione che vogliamo dargli, tratteremo i pezzi di stoffa diversamente.

In cucina

Se decidiamo di adoperarli ancora in cucina possiamo farlo in tanti modi. Se abbiamo strofinacci colorati si ottengono ottimi risultati creando tovaglie patchwork. Basterà quindi tagliare tanti pezzi delle medesime dimensioni, scartandole parti macchiate. Quindi cucire i vari scampoli di tessuto tra loro per creare una tovaglia unica delle dimensioni che preferiamo. In alternativa, possiamo impilare uno sull’altro una 15 di pezzi delle medesime dimensione. Poi unire tutti i bordi. Avremmo così delle presine pronte all’uno. Oppure, si può decidere di foderare, con un unico pezzo di stoffa, un cestino per il pane, donandogli un tocco di classe.

Infine possiamo creare un tubo cilindrico con uno strofinaccio. Cucire due elastici ad ognuna delle estremità. Ed ecco che abbiamo creato un perfetto porta sacchetti, davvero molto funzionale per tenerli in ordine.

Anche fuori dalla cucina

Seppur difficile da credere, gli strofinacci vecchi possono essere utili anche fuori dalla cucina. Si può infatti tagliarne due pezzi rettangolari o con forme fantasiose. L’importante è che siamo perfettamente uguali. Dunque riempirli di fiori secchi profumati, come la lavanda. E come per magia otterremo dei sacchetti profumati per cassetti ed armadi. Oppure possiamo foderare con dei piccoli pezzi i bordi delle cornici. In questa maniera impreziosiremo la foto che ritraggono. Gli strofinacci sono utili anche per decorare vasi e fioriere. Si trasformano così in pezzi unici di arredamento di grande effetto.

I più esperti nella manualità, riescono addirittura a comporre delle borse per il mare o dei coniglietti di tessuto, impreziosendo i pezzi di stoffa con altri accessori.

