Uno dei problemi più grandi della società odierna è che si spreca troppo cibo. Secondo recenti studi, in Italia si buttano più di 1.1866.000 tonnellate di cibo all’anno. Ogni settimana arriva nella spazzatura in media 595,3 grammi di cibo, una cifra che supera del 15% il tasso dell’anno 2021. Essere al corrente di questi dati è molto importante affinché ognuno di noi possa fare la sua parte.

Trovare il modo per non ridurre gli sprechi potrebbe essere una soluzione utile a noi e al Pianeta. Il risparmio in termini di spesa per l’acquisto di cibo sarebbe inferiore e il nostro portafogli ringrazierebbe. Ecco perché anche i migliori chef si sono messi a lavoro per creare ricette con avanzi e scarti.

Per esempio, buttare biscotti secchi sbriciolati o molli è comune a tantissime persone. Una volta che il pacco è stato aperto, capita di frequente che i biscotti perdano la loro fragranza e risultino poco appetibili. Un biscotto già molle è difficile da tuffare nel caffellatte anche se il suo gusto rimane inalterato.

Qui, presentiamo una ricetta che ci farà cambiare abitudini, anzi, ci farà scoprire una nuova faccia dei biscotti rimasti sul fondo del pacco. Ecco la ricetta del delizioso cremoso al cucchiaio con polvere di biscotti. Ne rimarremo estasiati.

Buttare biscotti secchi sbriciolati o molli è un errore perché aggiungendo 2 soli ingredienti si prepara un dessert delizioso

Quando abbiamo voglia di dolce ma non abbiamo tempo per preparare torte e biscotti, ecco la soluzione. Per fare il cremoso servono pochissimi ingredienti e tutti si possono conservare in dispensa e in frigorifero. Basterà aprire il pacco dei biscotti ormai ridotti in briciole o troppo molli per essere mangiati. Dal frigo, invece, servirà un barattolo di mascarpone (in alternativa 1 di yogurt vegetale). Per finire, dalla dispensa prendiamo una barretta di cioccolata o delle mele o ancora della cannella in polvere e del miele.

Questi ultimi ingredienti serviranno per aromatizzare e addolcire la crema al mascarpone. Per iniziare la preparazione versiamo la quantità desiderata di mascarpone in una ciotola. Ora, a piacimento uniamo uno degli ingredienti sopra elencati. Se i biscotti sono semplici possiamo sbizzarrirci, per quelli al cioccolato meglio restare su sapori come la cannella o dell’altro cioccolato.

Con un cucchiaio mescoliamo bene il composto e uniamo un cucchiaio di miele. La crema è pronta. Adesso prendiamo una ciotolina o una tazza, versiamo un po’ del composto al mascarpone, poi una parte di biscotti sbriciolati, poi ancora mascarpone e così via. Una variante suggerisce di spadellare i biscotti sbriciolati con una noce di burro o olio vegetale. Il nostro dolce al cucchiaio è pronto.

