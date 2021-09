Quando sembrava che il rimbalzo potesse continuare e a prendere forza e a poter portare a nuovi acquisti al rialzo, la seduta di ieri fa tornare l’ipotesi ribassista. Busco dietrofront e ora Wall Street rischia molto.

Cosa attendere da ora in poi? Prima della data del giorno 1 ottobre che doveva indicare se il peggio fosse passato o meno, ieri i nostri indicatori da Flat si sono girati Short e ora si punterà in questa direzione. Fino a quando? Possibile movimento fino al 5 ottobre ma anche oltre.

Al momento, il consiglio è di seguire i prezzi e la loro direzione “senza preconcetti di “spazio e tempo”.

Fase questa davvero nodale, perché se il segnale di ieri verrà confermato anche oggi e domani, si potrebbero aprire spazi per ribassi di un ulteriore 7/10% in poche settimane.

Come al solito procederemo per gradi e di volta in volta aggiusteremo il tiro.

Quali sono i livelli di supporto e resistenza da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.798.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.818.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.420.

Busco dietrofront e ora Wall Street rischia molto. Ecco un titolo sul quale puntare al ribasso

Della debolezza del titolo avevamo già scritto nei giorni scorsi, oggi torniamo sull’argomento.

Amazon (NASDAQ:AMZN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 settembre al prezzo di 3.315,96 dollari. Durante l’anno, ha segnato il minimo a 2.881 e il massimo a 3.773,08.

La nostra strategia di investimento

Nel breve termine, i prezzi e i nostri oscillatori sono posizionati al ribasso. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 3.430 dollari, le quotazioni potrebbero scendere verso area 3.175 e poi 2.881.

Il consiglio quindi, è di investire al ribasso sul titolo nonostante la forte sottovalutazione rispetto al fair vale stimato dal nostro Ufficio Studi.