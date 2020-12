Tra le molte parti del corpo di cui dobbiamo prenderci cura, le labbra sono sicuramente una delle più importanti. Senza costanti attenzioni infatti la nostra bocca rischierebbe di seccarsi e addirittura di spaccarsi, soprattutto d’inverno. Un buon burro di cacao ci permette di mantenere le labbra morbide, idratate, lisce e setose, visibilmente belle e sempre protette dagli agenti atmosferici. Possiamo addirittura creare il nostro balsamo per le labbra a casa, è davvero molto semplice.

Quindi impariamo a fare il burro di cacao fai da te, ecco 2 ottime preparazioni.

Balsamo lenitivo

Questa preparazione è particolarmente nutriente grazie ai suoi ottimi ingredienti. Per farla abbiamo bisogno di:

a) 1 cucchiaio di burro di cacao puro;

b) 1 cucchiaio di burro di karité;

c) 1 cucchiaio di miele;

d) 2 cucchiaini di olio di jojoba.

Il burro di cacao si può tranquillamente comprare su internet, nei negozi di erboristeria e nelle pasticcerie. Uniamo quindi il burro di cacao con quello di karitè e mettiamoli in una ciotola a bagnomaria. Aspettiamo che si sciolgano e aggiungiamo sia il miele sia l’olio di jojoba. Mescoliamo tutto assieme molto bene. Se vogliamo aggiungiamo anche qualche goccia dell’olio essenziale che preferiamo. È fortemente consigliato scegliere il tea tree oil per prevenire l’herpes.

A questo punto possiamo versare il liquido in una scatolina metallica con il coperchio o in uno stick vuoto. Aspettiamo che diventi tiepido e poniamolo in frigo per un giorno intero in modo che si solidifichi. Conviene usare questo prodotto casalingo entro 6 mesi e conservarlo o in frigo o comunque lontano da fonti di calore.

Burro di cacao goloso

Burro di cacao fai da te, ecco 2 ottime preparazioni. Per la seconda ricetta più golosa abbiamo bisogno di:

a) 1 cucchiaio di burro di cacao puro;

b) 1 cucchiaio di burro di karitè;

c) 1 quadrato di cioccolato fondente.

In una ciotola a bagnomaria facciamo sciogliere il cioccolato. Quindi uniamo anche i due burri e mescoliamo bene per far amalgamare. Se vogliamo dopo aver spento il fuoco possiamo anche aggiungere un po’ di aroma naturale alla vaniglia. Versiamo il nostro liquido, lasciamolo raffreddare e poniamolo in frigo come nella precedente preparazione.