Per vegetariani e per chi vuole provare qualcosa di nuovo unendo il gusto al benessere. Mantenendo la tipica forma del burger tradizionale, si ottiene un’alternativa che sorprenderà anche i palati più esigenti: burger di fagioli cannellini croccanti fuori e cremosi dentro da leccarsi i baffi.

I burger di fagioli cannellini hanno una preparazione semplicissima e con pochi ingredienti. I fagioli possono essere sia precotti (in scatola) che secchi, messi in ammollo e poi cotti.

Questa ricetta è ottima per riuscire a far amare i legumi ai bambini: infatti, la forma del burger e la croccante impanatura trasforma i fagioli in una golosità.

Ma ecco come preparare i burger di fagioli cannellini.

Fagioli cannellini per un pieno di proteine

Questa particolare varietà di fagioli è ricchissima di glucodrine. Queste sostanze speciali perché riducono la quantità di glicemia nel sangue, specialmente quando si consumano poche verdure. La presenza di lecitina, poi, aiuta ad eliminare i grassi cattivi e ne limita l’assorbimento.

I cannellini offrono un magnifico apporto di vitamine (B1, B2 3 B3), sali minerali e proteine vegetali. Inoltre sono carboidrati semplici, quindi con un basso indice glicemico. Perfetti per diete ipocaloriche e povere di grassi.

Burger di fagioli cannellini croccanti fuori e cremosi dentro da leccarsi i baffi

Questi particolari burger mantengono, a differenza della variante con i ceci, una maggiore cremosità all’interno. Una corretta impanatura però gli darà consistenza e li renderà ancora più sfiziosi. Ingredienti:

200g di fagioli cannellini lessi (in latta o secchi); aglio in polvere o uno spicchio intero; 2 cucchiai di parmigiano; 1 cucchiaio di pane grattugiato; prezzemolo fresco; basilico; pepe (se gradito).

Preparazione

Versare i fagioli cannellini cotti in un mixer insieme all’aglio in polvere (se intero privarlo dell’anima), prezzemolo, basilico, sale e pepe. Frullare tutto insieme. Si otterrà una crema morbida.

In una ciotola unire la crema di cannellini, il formaggio e il pangrattato. La consistenza non dovrà essere troppo morbida. In tal caso, aggiungere pangrattato o un cucchiaio di farina. Foderare una teglia da forno e preriscaldare il forno a 200°C.

Ungersi le mani con poco olio e prelevare l’impasto per i burger. Questi non dovranno risultare troppo grandi. Ripassarli in poco pangrattato e sistemarli nella teglia. Irrorare con un filo di olio e infornare per circa 20 minuti con modalità sopra e sotto. Se necessario girarli.

Una volta pronti, i burger di cannellini saranno dorati e croccanti. Accompagnarli con verdure cotte o un’insalata