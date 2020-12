Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I dipendenti statali percepiscono la buonuscita dopo molto tempo dall’accesso alla pensione. Ed è per questo motivo che nel Decreto Legge n. 4/2019 è stato previsto l’anticipo TFS o TFR. Tra le varie problematiche è possibile fare domanda da pochi giorni. Ma sembra che i problemi non siano ancora finiti. Infatti, per la buonuscita statale, bisogna attendere fino a 4 mesi di tempo per i pensionati con Quota 100. Analizziamo perché in base alle disposizioni INPS.

Anticipo TFS o TFR: circolare INPS

La circolare INPS n. 130 del 17 novembre 2020, ha fornito tutte le spiegazioni inerenti al flusso operativo per accedere all’anticipo finanziario del trattamento di fine servizio o fine rapporto. L’anticipo è in favore dei neopensionati con Quota 100.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La circolare ha precisato che tra la domanda di certificazione del diritto del TFS o TFR, chiamata anche “buonuscita”, possono passare fino a quattro mesi. Questo fattore temporale nasce dall’atto propedeutico dalla domanda del prestito all’erogazione del prestito da parte della banca.

Inoltre, ci sono d’aggiungere i tempi di presentazione della domanda da parte del pensionato e i tempi di istruttoria interna della banca. Insomma, passerà ancora del tempo.

All’atto della domanda i pensionati devono indicare la banca tra quelle che hanno sottoscritto l’accordo quadro in base a questo preciso elenco.

Buonuscita statali, bisogna attendere fino a 4 mesi di tempo per i pensionati con quota 100

La lunga attesa per l’anticipo TFS o TFR degli statali sembra non aver fine. Ricordiamo che il limite massimo richiedibile è di 45mila euro.

Al fine di individuare l’importo cedibile è necessario che il pensionato richieda all’INPS la quantificazione del TFS o TFR, che consiste in una certificazione del credito cedibile.

La certificazione può essere richiesta esclusivamente online, direttamente dal pensionato o tramite un patronato.

Per accedere al sito INPS il pensionato deve avere le credenziali di accesso PIN INPS dispositivo o SPID.