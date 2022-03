I pesci sono un’ottima materia prima con cui realizzare un delizioso antipasto o primi e secondi piatti sfiziosi e veloci. Uno dei maggiori pregi del pesce è la cottura veloce e sbrigativa. Il suo gusto delicato non richiede neanche di abbinare tanti sapori o spezie. Infatti, basta davvero poco per valorizzarlo e, ovviamente, è necessario conoscere le ricette giuste e i migliori prodotti ittici di stagione.

In questo caso, però, si tratterebbe di un pesce multi-stagionale, che è possibile trovare per molti mesi all’anno al supermercato o in pescheria, marzo compreso. Viene spesso scambiato con il merluzzo ed è possibile cucinarlo anche intero, sia acquistato fresco che surgelato e fatto scongelare.

Non bisogna pensare sempre a calamari, gamberoni e pesce crudo, molti pesci poveri valgono oro se cucinati sapientemente. Saporito e buono quanto i calamari, infatti, questo pesce magro è una vera delizia insieme ad arance e alloro se preparato così.

Ecco di cosa avremo bisogno per 4 porzioni

800 grammi di nasello;

110 grammi di farina 00;

2 foglie di alloro;

circa 2 cucchiai di pepe in grani;

6 arance;

sale q.b.;

olio per friggere q.b.

Buono quanto i calamari, questo pesce magro è eccezionale impanato nella farina e fritto o cucinato al forno

In molti si chiedono cosa abbinare al nasello e come cucinarlo in maniera diversa dalla solita cottura in padella con i pomodorini. Uno dei migliori abbinamenti è con alloro e agrumi. No, non si tratta del limone, ma delle arance, giustamente acide e zuccherate per valorizzare al meglio questo pesce.

Per preparare il nasello all’arancia con alloro occorrerà iniziare spremendo il succo di 5 delle 6 arance e mettendolo da parte. Una volta pulito il nasello e sfilettato (se non lo ha già fatto il pescivendolo), tagliarlo in pezzi abbastanza grossolani.

Impanare ciascun pezzo di pesce nella farina e friggerlo nell’olio bel caldo. Sarà pronto quando la panatura sarà ben dorata e croccante. Scolare su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e avere una frittura asciutta.

Come bilanciare l’acidità degli agrumi ed esaltare questa materia prima

Mettere il succo di arancia in un pentolino sul fuoco. Aggiungere le foglie di alloro e il pepe in grani e attendere il bollore. Aggiungere un cucchiaino circa di farina precedentemente setacciata e addensare fino alla consistenza cremosa. Versare il succo sui pezzetti di nasello fritto e salare a piacere.

È possibile gustarlo così caldo oppure attendere circa 3 ore, per una completa marinatura, e servirlo freddo con qualche fetta di arancia.

