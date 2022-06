Buono il prosciutto crudo col melone ma lo è ancora di più in queste polpette croccanti con formaggio cremoso light

Se in questo periodo sentiamo nominare il prosciutto crudo, lo associamo inevitabilmente al melone, dolcissimo frutto con cui forma un antipasto da dieci e lode.

Prosciutto e melone è l’aperitivo per eccellenza delle serate estive quando fa troppo caldo e si ha voglia di qualcosa di diverso da un piatto di pasta.

Ecco, dunque, accorrere in nostro soccorso questo connubio di dolce e salato che si scioglie in bocca al solo pensiero.

Un grande classico della tavola, insomma, che però strizza l’occhio a nuove versioni e variazioni sul tema.

Se è già buono il prosciutto crudo col melone, è semplicemente strabiliante all’interno delle polpette con Skyr e pistacchi.

Per chi ancora non lo sapesse, lo Skyr è un formaggio fresco tipico irlandese, confezionato a partire da latte magro cagliato.

Risulta, dunque, povero di grassi ma ricco di proteine e ha una consistenza piacevolmente cremosa, simile a quella dello yogurt.

Di nuovo l’accoppiata dolce e salato, arricchita dalla nota croccante dei pistacchi, golosi e irresistibili.

Queste polpettine sono perfette per l’aperitivo casalingo tra amici o per una cena last minute in famiglia: il successo è assicurato.

Nello specifico, per realizzarle ci occorreranno:

450 g di macinato di vitello;

2 cucchiai di yogurt tipo Skyr;

4 cucchiai di pangrattato;

50 g di prosciutto crudo a fette;

50 g di pistacchi;

1 albume;

prezzemolo fresco;

olio di arachide per friggere.

Per la panatura, poi, serviranno:

pangrattato;

2 uova.

Cominciamo a preparare le nostre polpettine croccanti a partire ovviamente dal macinato.

Presa una ciotola, amalgamiamo la carne con lo Skyr, il pangrattato, il prosciutto crudo tagliato a cubetti, il prezzemolo e i pistacchi tritati.

Aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo l’albume per impastare bene con le mani e ottenere un impasto omogeneo.

Procediamo, quindi, come faremmo normalmente, confezionando delle piccole polpettine e passandole prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

A questo punto non resta che friggere in olio bollente e lasciare scolare le polpette su un vassoio ricoperto con carta da cucina.

Portiamo in tavola questa delizia ben calda: possiamo accompagnarla ad un contorno tipo insalatona o patate al forno.

Eventualmente, per offrire un’alternativa agli ospiti, potremmo preparare anche i fiori di polpette, altrettanto sfiziosi.

