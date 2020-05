Se avete ricevuto un messaggio via WhatsApp che vi offre un buono Ikea da 250 euro, attenzione è una truffa!

Questa è solo l’ennesima trovata diffusa a catena sulla popolare chat di messaggi istantanei. Un’invenzione delle ultime 24 ore che molti stanno ricevendo sui propri numeri, spacciata per un buono regalo dell’azienda svedese. Quando però vengono inoltrate questo genere di catene, bisogna tenere gli occhi ben

aperti.

Non fatevi ingannare dalla promessa succulenta di un buono da spendere. In un momento di crisi come questo, è facile sperare di poter utilizzare dei regali. Ma in questo caso, il regalo non è realtà! Il link che vi è stato inviato infatti, porta ad un sito che non è riconosciuto da Ikea. Gli sconti, eventualmente, li troverete

accedendo al sito ufficiale della famosa azienda svedese.

Come riconoscerla?

Il messaggio viene effettivamente da una pagina simile al sito ufficiale della compagnia. Attraverso un link inoltrato, sarebbe possibile ottenere questo bonus di 250 euro. Ma, per sbloccare il buono, l’utente sarà costretto a versare una somma di denaro. Ed è qui che scatta la truffa: i malintenzionati, infatti, non si fermeranno a prendere i soldi versati dal cliente. No, ma avverrà anche un furto dei dati relativi al metodo di pagamento. La carta di credito o prepagata, dopo, sarà inevitabilmente compromessa.

Come proteggersi?

Se ricevete quindi questo messaggio di un buono Ikea da 250 euro, attenzione è una truffa! Ma non allarmatevi: tutto quello che dovrete fare è non cliccare sul link presente nel messaggio. In questo modo non comprometterete i vostri dati. Eliminate il messaggio e, se volete, rivolgetevi a WhatsApp. Basta andare su Impostazioni, e nella sezione Aiuto, cliccare Contattaci. Potrete così descrivere il tentativo di truffa di cui siete state vittime e cercare di fermare il messaggio fraudolento!

Approfondimento

Le cinque idee più originali per il distanziamento nei locali