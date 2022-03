È martedì, un giorno qualunque della settimana fatto di impegni, lavoro e faccende domestiche.

E proprio come ogni giorno qualunque, anche oggi dobbiamo pensare a cosa preparare per la cena. A pranzo normalmente si mangia qualcosa di fugace e che non richiede troppo impegno. Un semplice piatto di pasta, un panino o un’insalata al volo perché non abbiamo tempo di metterci ai fornelli o siamo ancora al lavoro. In questi casi, infatti, risolviamo con il classico pranzo al sacco o con un sandwich del bar accanto al posto di lavoro.

Bene, ma almeno stasera sarebbe il caso di mangiare qualcosa di buono e sano. Se poi riusciamo a non spendere un patrimonio, allora ancora meglio. Cosa potremmo cucinare?

Un’idea ci sarebbe e stavolta non vede come protagonista il solito pollo economico e semplice da cucinare. Nemmeno la carne fa parte di questa idea, ma un altro alimento delizioso e alleato del nostro benessere. Stiamo parlando del pesce, in questo caso del merluzzo, dalla consistenza tenera e adatto a grandi e piccini. Per dargli un tocco di gusto in più, gli esperti di cucina hanno ideato una ricetta deliziosa con soli due ingredienti. Scopriamola subito.

Buono da leccarsi i baffi questo secondo piatto a base di pesce che renderà le nostre cene un gustosissimo successo

La ricetta che abbiamo in mente è il merluzzo alla siciliana, condito con due ingredienti tipici della meravigliosa isola del Sud, pomodorini e olive nere. Non ci resta che aggiungere un po’ d’olio, limone, rosmarino, un pizzico di sale e pepe nero ed ecco che il nostro piatto sarà pronto.

Per 4 persone avremo bisogno di:

4 fette di merluzzo, meglio se fresco ma andrebbe bene anche decongelato;

½ kg di pomodorini pachino;

300 grammi di olive nere;

½ limone;

sale, olio, rosmarino e pepe nero q.b.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo un piccolo intruglio di sale, olio e limone in cui immergere il nostro merluzzo. A questo punto, adagiamo le fette sulla padella precedentemente riscaldata e lasciamo cuocere con un coperchio e a fuoco basso.

Intanto, tagliamo i pomodorini e le olive a metà, uniamoli e condiamo con olio e rosmarino. Mescoliamo e buttiamo il tutto in padella, cercando di distribuirlo in modo omogeneo. Richiudiamo con il coperchio e giriamo di tanto in tanto. Una volta pronto, spolveriamo il pepe nero e serviamo.

Buono da leccarsi i baffi e semplice come non mai, cosa potremmo chiedere di meglio?

