Il tiramisù è un dessert intramontabile. Insieme a profiterole e meringata, costituisce la classica triade dei dolci che, a fine pasto, il cameriere ci propone al ristorante. Morbido e cremoso, il tiramisù è un dolce al cucchiaio. Si apprezza tutto l’anno ma, essendo un dolce fresco, lo si gusta con ancora più piacere in questo periodo.

Gli ingredienti base sono i biscotti savoiardi, la crema al mascarpone e il caffè. Ci sono, poi, infinite varianti e personalizzazioni. La ricetta base del tiramisù prevede anche l’impiego delle uova. In termini calorici, è quindi un dolce piuttosto pesante. Ogni tanto ce lo possiamo concedere ma sarebbe meglio optare per qualcosa di un po’ più leggero.

Sostituendo gli ingredienti più ricchi di grassi e calorie, possiamo preparare tantissimi dolci molto gustosi e golosi. La ricotta è un alimento che potremmo definire una sorta di jolly. In cucina è estremamente versatile perché si presta per preparazioni sia dolci che salate. Inoltre, ha pochissime calorie. L’importante è utilizzarla sempre freschissima. Nelle prossime righe andremo a vedere come preparare un gustoso tiramisù estivo sostituendo uova e mascarpone con la ricotta.

Inoltre, poiché siamo nel pieno dell’estate, aggiungeremo della buona e dolcissima frutta fresca al posto del più tradizionale caffè. Un dolce, quindi, adatto a tutti, anche ai bambini e a chi deve stare attento alla linea.

Buono da impazzire questo fresco e leggero tiramisù estivo alle fragole senza mascarpone, uova né caffè

Partiamo dalla lista degli ingredienti necessari.

500 g di ricotta freschissima;

200 g di fragole fresche;

180 g di savoiardi o biscotti secchi;

60 g di zucchero a velo;

succo d’arancia;

1 cucchiaio di liquore alle fragole (facoltativo).

Per decorare:

qualche fragola;

cocco disidratato grattugiato q.b.;

foglioline di menta fresca.

Preparazione

Per prima cosa, lavare per bene le fragole, quindi eliminare il picciolo e poi tagliarle a pezzetti piuttosto piccoli.

Una volta preparata la frutta, travasare in una ciotola la ricotta. Lavorarla per bene con lo zucchero a velo e, alla fine, unirvi le fragole a pezzetti. Mescolare ancora per ottenere una crema omogenea.

A questo punto, prendere un piatto fondo e versarvi il succo di un’arancia e, volendo, il cucchiaio di liquore alle fragole.

Passare velocemente i biscotti nella bagna e, con questi, rivestire un primo strato di una teglia rettangolare.

Versare metà della crema di ricotta e fragole e livellare bene la superficie con il dorso di un cucchiaio bagnato.

Fare un altro strato di savoiardi imbevuti nella bagna.

Quindi, concludere con la restante crema di fragole e ricotta.

Decorare con fette di fragola e qualche foglia di menta.

Per finire, spolverare la superficie con del cocco disidratato.

Far riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.

Ed ecco qui, buono da impazzire questo fresco e leggero tiramisù estivo, da gustare senza sensi di colpa.

Lettura consigliata

Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti