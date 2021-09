Abbiamo ospiti a cena, ma non sappiamo cosa preparare. Però vorremmo cucinare qualcosa di particolare, non le solite pietanze. Nulla ci viene in mente, sembra che tutto sia visto e rivisto. Cosa possiamo cucinare allora? Ecco un buonissimo menù da cucinare agli ospiti per lasciarli a bocca aperta con poco sforzo.

Proponiamo un gustoso antipasto accompagnato poi da un primo piatto abbastanza particolare. Il vino che consigliamo perfetto per questo menù è qualcosa di fresco e leggero, nulla di troppo pesante o troppo forte a livello di gusto. Deve accompagnare i piatti, non deve sovrastare i sapori. Ma vediamo allora cosa cucinare.

Buonissimo menù da cucinare agli ospiti per lasciarli a bocca aperta con poco sforzo

L’antipasto che prepareremo oggi è una terrina tricolore. La prima cosa da fare è lessare circa 300 grammi di bieta, ovviamente lavata e pulita. Poi in una padella mettiamo uno spicchio d’aglio con due cucchiai di olio e versiamo la bieta lessata, aggiungiamo sale e noce moscata. In un’altra padella mettiamo un altro spicchio d’aglio con circa 300 grammi di pomodorini spellati e tagliati. Aggiungiamo la maggiorana e facciamo addensare il tutto sul fuoco.

Ora prendiamo ¼ di litro di panna da cucina e lo dividiamo in tre ciotole. In ogni ciotola rompiamo due uova. In una aggiungiamo la bieta, in un’altra i pomodori e nell’ultima 100 grammi di fontina a dadini. Ora prendiamo uno stampo da cucina, lo bagniamo con del burro e ci versiamo la ciotola con la bieta. Mettiamo in forno a 180°C per 20 minuti. Poi sforniamo e mettiamo lo strato della fontina. In forno per altri 20 minuti. Poi sforniamo di nuovo e versiamo lo strato dei pomodori. Di nuovo in forno per 15 minuti. Ed ecco che il nostro antipasto è pronto.

Ora pensiamo al primo. Come primo piatto facciamo il pancotto con la rucola. Prendiamo 600 grammi di patate. Le sbucciamo e tagliamo a fette spesse. Lessiamo le patate in acqua salata e da quando l’acqua bolle contiamo 25 minuti. A metà cottura, versiamo 400 grammi di rucola. Poi prima di spegnere il fuoco aggiungiamo 8 fette di pane raffermo. Ora la nostra zuppa è pronta per essere servita. Se notiamo che è troppa liquida possiamo allora eliminare l’acqua in eccesso.

Ed ecco che il nostro menù molto particolare è pronto per essere servito a tavola.

