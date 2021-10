Ormai è una tradizione anche in Italia: a Halloween, i bambini indossano maschere e costumi paurosi e vanno in giro a chiedere dolci. Per accontentarli, possiamo riempirli di caramelle e cioccolatini comprati nei negozi. La soddisfazione di far sorridere un bambino con un dolce casalingo, però, non ha davvero prezzo. Vediamo come prepararne uno buono, genuino e che non richiede di trascorrere un tempo lunghissimo davanti ai fornelli.

Tra i biscotti della tradizione regionale italiana, i brutti ma buoni sono forse i più adatti per Halloween. Sotto una maschera spaventosa, infatti, nascondono un Mondo di dolcezza.

Originari di Borgomanero, vicino a Novara, questi biscotti alle nocciole, croccanti fuori e morbidi dentro, sono ormai diffusi in tutta Italia. Con alcune varianti: i bruttiboni di Prato, ad esempio, sono fatti con le mandorle.

Per preparare i brutti ma buoni non dobbiamo essere assi della pasticceria, né avere l’intera giornata a disposizione. Buonissimi e friabili, questi biscotti sono ideali per un dolcetto e scherzetto di successo senza passare ore in cucina.

Ingredienti dei brutti ma buoni

I brutti ma buoni sono fatti di pochi ingredienti genuini. Eppure, il risultato è assolutamente straordinario. Il passaggio dalla friabilità dell’esterno alla morbidezza dell’interno gratifica i sensi, accompagnandoli verso un’esplosione di dolcezza.

Per prepararli abbiamo bisogno di:

Albumi d’uovo;

Zucchero;

Granella di nocciole;

Baccello di vaniglia.

Prepariamo i brutti ma buoni

Per prima cosa, se già non l’abbiamo fatto, tritiamo le nocciole per ottenere la granella. Poi prendiamo gli albumi e montiamoli a neve. A seconda del nostro livello di abilità, possiamo farlo a mano o con un robot da cucina munito di frusta. L’operazione dovrebbe richiedere circa 5 minuti.

A questo punto, aggiungiamo i semi del baccello di vaniglia, poi lo zucchero. Continuiamo a montare finché non otteniamo una spumosa meringa.

È il momento delle nocciole

Ora versiamo la granella di nocciole. Cerchiamo di essere delicati, mentre amalgamiamo gli ingredienti, o smonteremo il composto. Con una spatola, facciamo dei movimenti leggeri dal basso verso l’alto.

Cuociamo i nostri biscotti per Halloween

Formiamo dei biscotti e disponiamoli su una teglia foderata di carta da forno. Accendiamo il forno a 140 gradi e mettiamo i biscotti nel ripiano medio o alto. Osserviamo con attenzione i nostri brutti ma buoni che prendono forma. Quando l’esterno inizia a spaccarsi perché croccante (dovrebbe volerci una decina di minuti), abbassiamo la temperatura. Cuociamo a 110 gradi per altri 30 minuti circa.

I brutti ma buoni dovrebbero essere pronti. Mettiamoli a raffreddare per il tempo necessario, prepariamo un pacchetto (magari a tema Halloween) e aspettiamo l’arrivo dei bambini mascherati. Li renderemo felici con un dolce casalingo fatto con le nostre mani.