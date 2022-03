Buonissimi come gli involtini primavera, questi croccanti fagottini all’italiana cotti al forno con o senza pasta fillo sono vegetariani e light

Conosciamo e amiamo gli involtini primavera, un classico della cucina cinese. In Cina di solito si preparano in occasione del Capodanno che cade in primavera. Da qui il nome di involtini primavera, che ci fa pregustare il piacere di saporiti frutti della natura. La ricetta che proponiamo è una versione vegetariana all’italiana, più vicina ai nostri gusti e in versione light perché prevede la cottura al forno e non la frittura. Buonissimi come gli involtini primavera, questi croccanti fagottini possono essere preparati con la pasta fillo, che si può acquistare già pronta. Oppure con una normale pasta sfoglia. Saranno ugualmente favolosi.

Ingredienti per 4 persone

Serviranno:

una confezione di pasta fillo;

una zucchina;

un peperone rosso;

una carota;

una cipolla;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Iniziamo con la preparazione delle verdure. Puliamo e laviamo accuratamente tutte le verdure e poi tagliamole in bastoncini di circa 5 cm di lunghezza. Prendiamo un tegame ampio o un wok, la tipica pentola cinese dalla forma conica con il fondo arrotondato. Facciamo riscaldare l’olio e aggiungiamo le verdure. Prima la carota, poi il peperone e la zucchina e infine la cipolla. Saliamo e pepiamo e lasciamo cuocere per circa 8 minuti a fuoco vivace mescolando spesso. Ora prepariamo la pasta fillo. Sovrapponiamo due fogli e ricaviamo dei quadrati di circa 15 cm di lato. Eventualmente spennelliamo leggermente con un po’ di olio per evitare che si secchi.

Disponiamo sui quadrati una cucchiaiata di verdura e arrotoliamo la pasta fino a formare un involtino. Trasferiamo i fagottini ottenuti in una teglia rivestita di carta da forno e spennelliamo con poco olio. Cuociamo in forno ventilato e preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti o fino a che avranno una bella doratura. Gli involtini andrebbero consumati caldi per gustare pienamente la loro croccantezza. Se usiamo la pasta sfoglia possiamo procedere nello stesso modo sostituendola alla pasta fillo. Teniamo presente però che questa preparazione è leggermente più calorica per il contenuto in grassi della sfoglia.

Possono essere serviti come antipasti o come secondo piatto vegetariano. Magari accompagnati da un’insalata. Questa ricetta è molto versatile e si può preparare con verdure di stagione da abbinare liberamente. Funghi, melanzane o radicchio possono costituire degli ottimi ripieni. Basta seguire il proprio gusto e la propria fantasia. Se in casa ci sono bambini, potrebbe essere un buon sistema per convincerli a mangiare le verdure.

