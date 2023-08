Buonissime queste 3 ricette salate per gustare le pesche in modo diverso dal solito: ti leccherai i baffi!

Le pesche sono un frutto estivo da sempre usato per preparare dolci e marmellate. Ma sai che sono buonissime anche se aggiunte ai piatti salati? Ecco 3 gustose ricette facili e veloci.

Profumate, dolci e ricche di proprietà benefiche. Le pesche sono un frutto meraviglioso che possiamo mangiare solo in estate. Varietà ne esistono davvero tante: pesche dalla buccia liscia o quelle che presentano una leggera peluria. E ancora, pesche dalla polpa bianca, gialla, con sapore dolce o più acidulo.

Inoltre, questo frutto è perfetto per dissetarsi nelle calde giornate estive. La pesca è ricca di proprietà benefiche. Tra le più importanti spiccano la presenza delle fibre, utili per l’intestino e del potassio che protegge il cuore. Inoltre, la vitamina A garantisce il corretto funzionamento della vista e la salute della pelle.

Buonissime queste 3 ricette salate per gustare le pesche in maniera originale

Le pesche sono perfette da mangiare dopo il pasto oppure come spuntino. Puoi utilizzarle per preparare dei dolci, delle marmellate o dei semifreddi. Le pesche sciroppate, poi, sono una vera delizia.

Ma in realtà pochi sanno che questo frutto si sposa benissimo anche con le pietanze salate.

Ecco, quindi, 3 ricette facili e veloci da preparare.

In estate, cosa c’è di meglio di una fresca e gustosa insalata? Rendila particolare aggiungendo le pesche.

Bastano davvero pochi minuti per prepararla. Lava le pesche e tagliale a fette. Scaldale per pochissimi minuti su una piastra antiaderente e lasciale raffreddare. Utilizza la stessa piastra per grigliare il petto di pollo. Ora disponi in una ciotola, l’insalata che preferisci, il petto di pollo tagliato a tocchetti, le pesche grigliate e della feta sbriciolata. Condisci con olio EVO, aceto balsamico, sale e un pizzico di pepe.

Le bruschette e il risotto

La bruschetta è il piatto estivo per eccellenza. Ma se non vuoi preparare sempre la classica versione con i pomodorini, allora segui questi consigli.

Inizia versando dell’olio EVO e del sale su una fetta di pane casereccio. Lascialo abbrustolire in una padella antiaderente da entrambi i lati. Intanto lava una pesca e tagliala a tocchetti. Prendi della stracciatella e condisci le bruschette. Aggiungi le pesche, del miele e completa con una cascata di noci tritate. Al posto della stracciatella puoi usare del formaggio spalmabile o del gorgonzola.

Anche il risotto con le pesche è un piatto estivo facilissimo da preparare. Devi solo far appassire la cipolla nel burro e aggiungere il riso. Sfuma con il vino bianco e versa il brodo caldo, di volta in volta. A metà cottura del riso, aggiungi le pesche tagliate a dadini. Infine, unisci il formaggio grattugiato, una noce di burro e il sale. Dopo averlo fatto riposare per qualche minuto, impiatta il risotto e aggiungi un pochino di timo. Sono davvero buonissime queste 3 ricette salate per gustare le pesche in un modo diverso.

