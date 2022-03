Soprattutto nei periodi in cui siamo costretti a regolare maggiormente la nostra alimentazione, sale inevitabilmente la nostalgia di alcuni piatti.

Quasi certamente moltissimi sospireranno per la mancanza di pizza e pasta, seppur generalmente concesse in dosi ridotte anche in regime detox.

Queste goduriose fonti di carboidrati sono anche uniche e inimitabili icone della dieta mediterranea e del nostro Paese.

Difficile replicarle per chi vive all’estero e non c’è da stupirsi quando andiamo al lago la domenica e vediamo parecchi turisti con davanti gli spaghetti.

Ulteriore valore aggiunto di queste due delizie è che si prestano a un numero spropositato di versioni, combinando ingredienti tra i più disparati.

Ad esempio, se la pizza regina è senza ombra di dubbio la mitica Margherita, non mancano esperimenti in fatto di farciture sorprendenti e impensabili.

A tal proposito, abbiamo suggerito la preparazione di questa pizza bianca con un ingrediente davvero inaspettato e ipocalorico.

Che dire, poi, della pasta: anche in questo caso largo alla fantasia, tra sughi con verdure, carne, pesce e chi più ne ha più ne metta.

Proprio parlando di pasta, tra le più famose e apprezzate rientra la carbonara, tra i più spiccati simboli della capitale.

Ma seppur sia buonissima la carbonara fatta con la ricetta della tradizione, dovremmo provare questa versione, per così dire, primaverile.

Per realizzarla, ci occorreranno:

320 g di tagliatelle;

5 uova medie;

130 g di pancetta o guanciale;

60 g di pecorino;

250 g di asparagi;

sale e pepe q.b.

Buonissima la carbonara fatta con la ricetta tradizione, ma anche questa versione al profumo di primavera lascia senza fiato

Per prima cosa, laviamo e puliamo gli asparagi, così che saranno subito pronti per essere lessati per qualche minuto.

Nel frattempo, presa una padella antiaderente, facciamo sfregolare la pancetta, a cui dovremo aggiungere gli asparagi a tocchetti e una spolverata di pepe.

Mentre conserviamo il soffritto al caldo, prepariamo la pasta e intanto sbattiamo i tuorli con sale, pepe, formaggio e un goccio d’acqua di cottura.

È importante tenere la pasta al dente, anche perché ne ultimeremo la cottura saltandola con pancetta e asparagi.

A questo punto, non dovremo fare altro che amalgamare anche la miscela di tuorli e mescolare con energia e velocità per un risultato ottimale.

Et voilà, la nostra carbonara è pronta per essere portata in tavola.